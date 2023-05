B 5-Baustelle: Sechs Tage nur eine zweispurige Ersatzfahrbahn befahrbar

Hamburg. Eine neue Phase der Sanierungsmaßnahmen an der B 5 beginnen, womit sich die Bergedorfer erneut auf veränderte Fahrbahnführungen an der Kreuzung Bergedorfer Straße/Höhe Sander Damm einstellen müssen: Los geht es am Freitag, 26. Mai, morgens um 4 Uhr.

Sechs Tage lang bleibt auf der Bergedorfer Straße – genau vom Parkhaus bis hoch zur Lohbrügger Kirchstraße – eine zweispurige Ersatzfahrbahn, also eine Fahrspur in Richtung Hamburg und eine Spur in Richtung Mohnhof. Denn jetzt werden die beiden südlichen Fahrspuren saniert, kündigt Bergedorfs Polizei an und beschreibt die Veränderungen: An der großen Kreuzung Bergedorfer Straße/Sander Damm ist aus Richtung Lohbrügge und Reinbek kommend nur ein Rechtsabbiegen möglich, das Linksabbiegen wird verboten. Daraus ergibt sich aus der anderen Richtung: Wer von der Kurt-A.-Körber-Chaussee kommt, endet in einer Sackgasse.

Bergedorfer Straße: Baustelle kann umfahren werden

Eine Umleitung wird ausgeschildert: Wer aus Hamburg kommt und Lohbrügge zum Ziel hat, kann die Lohbrügger Landstraße und den Reinbeker Redder nutzen. Wer hingegen von der Autobahn kommt mit dem Fahrtziel Hamburg, sollte über die Vierlandenstraße oder den Weidenbaumsweg fahren. Fahrer aus Reinbek, die in Richtung Autobahn unterwegs sind, sollten den Reinbeker Redder nutzen und in Mümmelmannsberg auf die A 1 auffahren – oder über Wentorf ausweichen.

Die Kurverei soll am Mittwoch, 31. Mai, ein Ende haben – auch wieder morgens um 4 Uhr.