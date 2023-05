B5-Sperrung endet früher – Nächste Geduldsprobe wartet

Der zweite Sanierungsabschnitt der Bergedorfer Straße/B5 kommt ab Montag an die Reihe. Wo dann teilweise gesperrt ist.

Ausnahmezustand bei der B5-Sperrung in dieser Woche: An der Vierlandenkreuzung geht es bei Grün geradeaus nicht weiter, Linksabbieger müssen warten. Nun kommen die nächsten Sperrungen.

Bergedorf. Die schlimmste Geduldsprobe für Autofahrer in Bergedorf ist fast überstanden: Freitagabend gegen 18 Uhr endet die aktuelle Vollsperrung der Bergedorfer Straße/B5 zwischen Vierlandenstraße und P+R-Parkhaus. Seit Montag hatte die Baustelle für Staus überall in der Bergedorfer City gesorgt. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Sonntag dauern, doch die Arbeiter seien schneller als geplant fertig geworden, informiert der zuständige Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer.

Ein Grund zum Aufatmen ist das aber noch lange nicht. Denn am Montag, 22. Mai, um 4 Uhr morgens wird das zweite Teilstück der Bergedorfer Straße zwischen P+R-Parkhaus und Esso-Tankstelle halbseitig gesperrt, was wiederum einige Verkehrsbeschränkungen mit sich ziehen wird.

B5 in Bergedorf: Die nächsten Sperrungen für Autofahrer

Bis zum Freitag, 26. Mai, 4 Uhr, wird aus der vierspurigen Bergedorfer Straße auf diesem Teilstück eine zweispurige Ersatzfahrbahn mit einer Spur je Fahrtrichtung. Das ist aber vielleicht nicht das größte Problem – sondern dass viele Abbiegemöglichkeiten auf der vielbefahrenen Kreuzung Sander Damm/B5 wegfallen werden.

Die Zufahrt in den Sander Damm in Richtung Lohbrügge/Reinbek ist voll gesperrt. Das Linksabbiegen auf der Kreuzung Bergedorfer Straße/Sander Damm ist aus allen Richtungen verboten. Wer auf dem Sander Damm aus Richtung Kurt-A.-Körber-Chaussee kommt, kann ausschließlich nach links abbiegen.

Umleitungen führen auch durchs Villengebiet

Umleitungen führen von Hamburg kommend nach Lohbrügge über die Lohbrügger Landstraße oder den Reinbeker Redder. Wer aus Richtung Geesthacht nach Lohbrügge will, fährt entweder den Umweg über Wentorfer Straße, Gräpelweg, Augustastraße und Ernst-Mantius-Straße – also durchs Villengebiet – oder durchfährt die Baustelle auf der Bergedorfer Straße und biegt dann später rechts in die Lohbrügger Landstraße ein.

Fahrzeuge von der Autobahn mit Fahrtziel Hamburg sollten die Ausfahrt Curslack nutzen, Fahrzeuge aus Reinbek den Reinbeker Redder bis ganz zur Kreuzung Bergedorfer Straße in Boberg fahren.