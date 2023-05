Neues Job-Portal für Arbeitsplätze bei der Hansestadt

Bergedorf. Nicht nur jetzt in den Sommermonaten wäre das eine schöne Arbeit: Die 66 Bergedorfer Spielplätze pflegen und 730 Hektar öffentliche Grünflächen. „Schnellstmöglich und unbefristet“ möchte das Bezirksamt einen Gärtner einstellen. Das findet sich auf der neuen Webseite www.karriere.hamburg, die aktuell 236 Stellen anbietet, darunter auch acht in Bergedorf.

Mehr als 78.000 Mitarbeitende sind für die Hansestadt in gut 300 Berufen tätig. Fast 30 Ausbildungsberufe lassen sich erlernen und zehn Studiengänge absolvieren. Mit „Jobs so bunt wie das Leben“ werben Behörden, Polizei, Feuerwehr und Landesbetriebe um Fachkräfte.

Neues Job Portal bietet Stellen für Verkehrsplaner und Mobilitätsmanager

In Bergedorf geht es vor allem um Verkehrsthemen, so sucht die Tiefbauabteilung derzeit einen Verkehrs- oder Bauleitplaner für die Bereiche Planung und Neubau. Das trifft sich gut mit einem Antrag der CDU-Fraktion, der am Donnerstag, 25. Mai, in der Bezirksversammlung besprochen wird: Bei der Überplanung von Straßenabschnitten und der neuen Aufteilung von Verkehrsflächen würden die Anwohner „weder rechtzeitig beteiligt noch informiert“, heißt es. Das betreffe zuletzt die wegfallenden Parkplätze an der Chrysanderstraße, Randersweide und Dietrich-Schreyge-Straße.

Die AfD unterdessen sorgt sich um die Autofahrer und fordert für Bergedorf einen „Parkplatzbeauftragten“. Dieser Wunsch formuliert sich so: „Da aus einem Pkw-Fahrer durch den Parkvorgang ein Fußgänger wird und diese schlichte unumstößliche Wahrheit in den Planungen oft nicht berücksichtigt wird, sollten wir fairerweise auch einen Parkplatzbeauftragten für das Vorantreiben von Parkkonzepten einsetzen.“

Drei Wahlen stehen an – Mitarbeiter werden gesucht

Das könnte zu der Stelle des Mobilitätsmanagers passen, die das Bezirksamt gerade ausgeschrieben hat. Zu dessen Aufgaben zählt auch das Parkraummanagement in der Innenstadt. Im Vordergrund steht die Analyse der bestehenden Verkehrssituation „im Kontext von Klimaschutz und Mobilitätswende“. So mögen Strategien und konkrete Maßnahmen zur nachhaltigen und klimafreundlichen Verbesserung der Mobilität entwickelt werden.

Ein weiterer Kollege wird im Bergedorfer Rathaus für die Sachbearbeitung der Wahlgeschäftsstelle gebraucht, schließlich stehen 2024 und 2025 drei Wahlen an: Europa- und Bezirksversammlungswahl, Bürgerschaftswahl und die Bundestagswahl. Dafür werden im Team jeweils 93 Urnenwahllokale zu organisieren sein, etwa 30 bis 50 Briefwahllokale, ein Auszählzentrum und der Einsatz von gut 1100 Wahlhelfern.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch ein Ingenieur oder Stadtplaner wird gesucht: Er oder sie möge sich um den Wohnraumschutz kümmern, um die Wohnraumpflege, den Immissionsschutz in der Bauleitplanung und um passiven Verkehrslärmschutz – und das „in unserem hochmotivierten, fröhlichen und pragmatischen Team“.

Es werden auch Hausmeister für Schulen gesucht

Drei weitere Stellen werden bei städtischen Arbeitgebern ausgeschrieben. So sucht Schulbau Hamburg einen technischen Mitarbeiter, der sich in Sachen Heizung, Lüftung oder Elektro auskennt. An einer weiterführenden Schule in Bergedorf und in der Stadtteilschule Mümmelmannsberg arbeitet das neunköpfige Hausmeisterteam in Schichten (früh ab 5 Uhr, spät bis 20 Uhr). Ebenfalls Schule: Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben sind im regionalen Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBz) am Reinbeker Redder zu vergeben.

Nicht zuletzt braucht der Landesbetrieb Erziehung und Beratung eine hauswirtschaftliche Fachkraft für die jugendgerichtliche Unterbringung. Gemeint ist die Versorgung der neun Jugendlichen im Schutzhaus am Hofschläger Weg. Hier werden „junge Menschen mit außergewöhnlichen Belastungen und Problemen betreut, die oft nicht nur selbst Opfer von Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch sind, sondern die in hohem Maße durch ihr gewalttätiges, kriminelles Verhalten sich und andere gefährden“. Die Pädagogik ist indes gut besetzt, aktuell wird jemand gebraucht, der oder die einen Essensplan aufstellt, Lebensmittel einkauft, kocht, wäscht, näht, die Blumen gießt und den Müll entsorgt.