Zwei Hamburger Tankstellen wurden am Wochenende von unbekannten Tätern überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Hamburg Tankstellenmitarbeiter schlägt Räuber in die Flucht

Hamburg. Er drohte mit einem Messer und forderte Geld: In der Nacht zum Sonntag hat ein bewaffneter Mann um 3.25 Uhr eine Tankstelle an der Bergedorfer Straße in Lohbrügge überfallen. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, forderte der maskierte Täter den 41 Jahre alten Tankstellenmitarbeiter auf, ihm Geld zu herauszugeben.

Dieser setzte sich jedoch zur Wehr: Er sprühte mit seinem Pfefferspray und schlug den Täter dadurch in die Flucht. Der Angestellte informierte die Polizei, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen nach dem Unbekannten fahndeten. Die Suche verlief ohne Erfolg, der Räuber blieb ohne Beute.

Polizei Hamburg: Mann überfällt Tankstelle in Bergedorf

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

1,70 bis 1,80 Meter groß

Sturmhaube

kantiges Gesicht

schlaksige Statur

dunkelblaue Steppjacke und helles Shirt, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen

schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Polizei Hamburg: Zweiter Überfall auf der Uhlenhorst

Auf der Uhlenhorst gab es in derselben Nacht einen sehr ähnlichen Fall: Gegen 3 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle am Mundsburger Damm. Dort bedrohte er ebenfalls den Angestellten mit einem Messer, nahm sich einen hohen dreistelligen Betrag aus der Kasse und floh.

Die Polizeibeamten fahndeten daraufhin mit neun Streifenwagen nach ihm – jedoch ohne Erfolg.

Der Täter hat folgende Merkmale:

1,80 Meter groß

Sturmhaube

komplett schwarze Kleidung

schwarze Umhängetasche

Die Polizei bittet um Hinweise an Telefon 040/428656789.