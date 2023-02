Gesundheit: Bergedorfer Arzt begeistert von chinesischer Medizin

Bergedorf. Im Villengebiet steht jetzt chinesische Medizin im Mittelpunkt – allerdings buchstäblich „made in Bergedorf“: Dr. Philip Rüther stammt aus einer Bergedorfer Arztfamilie und hat nach 15 Jahren in Südafrika jetzt zusammen mit Ehefrau Regina und den beiden Kindern wieder den Weg zurück in die alte Heimat gefunden.

Der Humanmediziner hat sich nach seinem Studium in Lübeck intensiv mit traditionellen wie auch innovativen chinesischen Heilmethoden auseinandergesetzt. „Aus meiner Sicht stellt die Schulmedizin oft die Symptome einer Erkrankung in den Mittelpunkt der Therapie, während die eigentlichen Ursachen nicht erforscht oder gar angegangen werden“, sagt Rüther, der auf zahlreiche Weiter- und Fortbildungen sowie Schulungen in allen Facetten fernöstlichen Heilmethoden zurückblicken kann. „Mich hat der ganzheitliche Ansatz der chinesischen Medizin begeistert, der den Menschen in seiner ganzen Vielfalt in den Mittelpunkt stellt.“

Praxis im Villengebiet gestaltet nach den Lehren von Zen und Feng-Shui

So ist auch seine Praxis an der Ernst-Mantius-Straße 18 im Bergedorfer Villengebiet etwas anders gestaltet, nämlich nach den Lehren von Zen und Feng-Shui. Was für eine besondere Entspannung samt freiem Energiefluss sorgen soll, nimmt der unvoreingenommene Besucher in Rüthers „House of Holistic Health Hamburg“ als Wohlfühlatmosphäre wahr: Gleich beim Betreten des frisch sanierten Altbaus wird man von großen, hellen Räumen mit auffällig vielen Holzelementen und dem Duft von von warmem Tee empfangen. „Die Patienten sollen gern hier sein“, erklärt Inken Petzel, die Praxismanagerin, das Konzept vom „Haus der ganzheitlichen Medizin Hamburg“.

Das überzeugte vor 15 Jahren auch die Menschen am Kap der Guten Hoffnung. In Kapstadt gründete der Bergedorfer 2008 zusammen mit mehreren Kollegen das „House of Holistic Health“ und wurde dort zum Pionier der chinesischen Medizin, die neben und mit der Akupunktur diverse Heilmethoden anbot, einschließlich der Behandlung von Krebs. Auch Regina Rüther war von Anfang an dabei – als Expertin für „systematische Familienaufstellungen“, also der Suche nach ungelösten Familienproblemen als Auslöser von Krankheiten.

Natürlich wissen beide, dass sie mit ihren ganzheitlichen Methoden jetzt auch in Bergedorf wieder Pioniere sind. Doch sie vertrauen auf die Jahrtausende alten Erfolge der chinesischen Medizin: „Unser Ziel ist es, die Beziehung von Arzt zu Patient und das Verständnis von Gesundheit zu ändern. Wir wollen ein größeres Gesundheits- und Selbstbewusstsein schaffen“, sagt Philip Rüther.

Die Praxis an der Ernst-Mantius-Straße ist wochentags ab 9 Uhr geöffnet. Termine können telefonisch unter 040/80 04 05 30 oder per E-Mail unter kontakt@holistic-hamburg.com vereinbart werden. Behandelt werden Privatpatienten und Selbstzahler, weil die gesetzlichen Krankenkassen diese Behandlungsmethoden nicht in ihrem Leistungskatalog haben.