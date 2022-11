VHH: „Deichflitzer“ bis Boberg? Politiker in Bergedorf vertagen Entscheidung

CDU möchte Strecke der Linie 530 verlängern lassen. Doch die Koalition in Bergedorf hat weiteren Beratungsbedarf.

Ein Deichflitzer der Linie 530 unterwegs in den Marschlanden.

Billwerder/Boberg. Seit mittlerweile drei Jahren ist im Netz der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, kurz VHH, der sogenannte Deichflitzer auf der Linie 530 unterwegs. Er verbindet den S-Bahnhof Mittlerer Landweg mit der U-Bahn-Station Lübecker Straße in Eilbek und schließt unter anderem die Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe und den südöstliche Bereich des Moorfleeter Deiches an das ÖPNV-Netz an.

Anfangs als Versuch gestartet, ist der Deichflitzer längst zum festen Bestandteil des HVV-Netzes geworden. Die Bergedorfer CDU würde das Erfolgsmodell daher gerne noch ausweiten und die Strecke des Deichflitzers über den Mittleren Landweg hinaus über Boberg bis zur U-Bahn Mümmelmannsberg verlängern.

HVV: Boberger Dünen sollen an ÖPNV-Netz angeschlossen werden

„Ich bin überzeugt, dass das ebenso ein Renner werden würde. Außerdem erschließen wir damit eine wichtige Nord-Süd Verbindung zur Ergänzung des ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Christdemokrat Jörg Froh, der mit seiner Fraktion einen entsprechenden Antrag in die jüngste Bezirksversammlung einbrachte.

Bei den politischen Stammtischen in Boberg sei der ÖPNV immer wieder Thema gewesen, berichtet Jörg Froh. Dabei ging es vor allem um die Anbindung des Dünenhauses an der Boberger Furt, die Erreichbarkeit der Boberger Dünen und die der Schule Weidemoor in Höhe der Boberger Furt/Schulredder.

Grundsätzlich findet auch die Bergedorfer Koalition die Idee gut, wie Andreas Tilsner (SPD) erörterte. Allerdings monierte er Details in der Prosa des Antrags. SPD, Grüne und FDP stimmten daher dem CDU-Antrag nicht einfach zu, sondern überwiesen ihn zur Beratung in den Verkehrsausschuss. Dazu soll ein Referent der VHH eingeladen werden.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.