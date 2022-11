Bergedorf: Sorge vor Anstieg der Arbeitslosigkeit wächst

Bergedorf. Trotz Energiekrise und etlicher weiterer Problemlagen in der Welt geht die Arbeitslosigkeit im Bezirk seit August kontinuierlich zurück. Auch für den Oktober meldet Bergedorfs Agenturchef Rolf Macele die Fortsetzung dieses erfreulichen Trends: Aktuell sind nur noch 5361 Menschen im Bezirk als arbeitslos gemeldet. Das sind 152 weniger als im September und sogar ein Minus von über 300 gegenüber August.

Die Quote liegt mittlerweile bei 7,3 Prozent gegenüber 7,8 Prozent vor zwei Monaten. Verglichen mit dem Oktober 2021 hat die Arbeitslosigkeit allerdings zugelegt. Damals lag die Quote bei 6,9 Prozent, es waren 240 Bergedorfer weniger als heute ohne Job gemeldet.

Erstes Alarmzeichen: Rückgang der gemeldeten freien Arbeitsstellen in Bergedorf

Beim Blick in die Zukunft ist Rolf Macele vorsichtig: „Der Arbeitsmarkt reagiert stets zeitverzögert auf Veränderungen. Auch die Bergedorfer Unternehmen werden zunehmend von den Auswirkungen des Krieges und der Energiekrise betroffen sein. Es ist zu erwarten, dass auch in unserem Bezirk die bislang spürbare Dynamik am Arbeitsmarkt abnimmt.“ Erstes Anzeichen dafür sei der schon seit August anhaltende Rückgang an gemeldeten freien Arbeitsstellen von damals 563 auf jetzt nur noch 488.

Gleichzeitig läuft der Ausbildungsmarkt 2023 schon auffällig rasant an. Der Agentur für Arbeit wurden bereits etliche freie Stellen für die angehenden Schulabgänger gemeldet, die nach den Sommerferien in Bergedorfs Betriebe wechseln wollen. Besonders gesucht werden Kaufleute aller Branchen, vor allem im Einzelhandel, in der Gesundheitswirtschaft sowie im Groß- und Außenhandel. Das Handwerk sucht unter anderem angehende Anlagenmechaniker, Klempner, Bodenleger, Mechatroniker, Friseure und Kosmetiker. Aber auch Azubis als Metallbauer, Lageristen, Elektroniker, Brunnenbauer oder Pfleger sind bei den Unternehmen bereits im Fokus.

Alle Details zum Arbeitsmarkt und zu offenen Stellen finden sich auf der Homepage der Agentur unter www.arbeitsagentur.de. Eltern und Schüler aus Bergedorf können zudem auf den Lehrstellenatlas 2023 zurückgreifen. Ihn gibt es auch als Online-Version unter https://lehrstellenatlas-bergedorf.de/.

