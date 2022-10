Agentur für Arbeit: Bergedorfs Arbeitslosenquote sinkt auf 7,5 Prozent

Bergedorf. Trotz der Turbulenzen in der Wirtschaft durch die Explosion der Energiepreise bleibt der Arbeitsmarkt unbeeindruckt – auch in Bergedorf. „Wir verzeichnen weiterhin eine sehr dynamische Entwicklung“, sagt Bergedorfs Agenturchef Rolf Macele in seiner Analyse der Septemberzahlen.

Konkret ist die Arbeitslosenquote im Bezirk gegenüber August weiter gesunken, von zuletzt 7,8 auf jetzt 7,5 Prozent. Insgesamt sind in Bergedorf aktuell 5513 Menschen arbeitslos gemeldet, 176 weniger als im August. Nicht so gut fällt der Vergleich mit dem September 2021 aus, als die Bergedorfer Quote noch bei 7,1 Prozent lag, also 261 Menschen weniger ohne Job waren als heute.

Agentur für Arbeit: Messe AbiUp am 6. Oktober in Hamburg

Als sehr positiv hebt Rolf Macele die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt hervor. Hier scheine die coronabedingte Talsohle an Lehrstellen durchschritten: „In Bergedorf sind für das kommende Ausbildungsjahr bereits viele Stellen gemeldet, darunter etliche für Februar, aber einige auch schon für August und September.“ Schüler aus den Abgangsklassen sollten sich frühzeitig informieren, in seinem Haus unter www.arbeitsagentur.de oder auf der Homepage https://lehrstellenatlas-bergedorf.de/ der Ausbildungsinitiative Bergedorf.

Ein Tipp des Experten an alle angehenden Abiturienten: „Wer vielleicht nicht gerade den klassischen Studienweg einschlagen will, dem empfehle ich die Messe AbiUp am kommenden Donnerstag, 6. Oktober, in der Agentur für Arbeit an der Kurt-Schumacher-Allee 16.“ Mehr als 50 Unternehmen und Behörden stellen dort Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Praktika vor. Details: www.abi-up.de