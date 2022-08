Bergedorfer Stadtfest: Dieser Künstler rocken die bz-Bühne

Beim Stadtfest am Wochenende präsentiert die Bergedorfer Zeitung 15 Musik- und Tanzauftritte. Was genau auf der Bühne geplant ist.

Bergedorf. Ob Pop, Rock oder Blasmusik: Beim Bergedorfer Stadtfest am Wochenende sollte musikalisch für jeden Geschmack etwas dabei sein. Von Freitag bis Sonntag präsentiert auch die Bergedorfer Zeitung einige große Auftritte.

Gleich am Freitag wird das Polizeiorchester Hamburg die Festivitäten auf der Bühne auf dem Bergedorfer Markt eröffnen: Um 16 Uhr holen die Musikerinnen und Musiker ihre Blas- und Streichinstrumente heraus. „Die Mitglieder freuen sich immer, auf Festen auftreten zu können – das wird ein richtig schöner Auftakt“, sagt Thomas Kock, Organisator des Bergedorfer Stadtfests.

Stadtfest Bergedorf: Chili con Pepper covert Songs wie „Californication“

Besonders hervor hebt er außerdem den Auftritt des Trompeters Hendrick Schwolow. Der ist am Sonntag von 15.30 Uhr an mit seiner Band auf der bz-Bühne. Außer an Latin und Jazz kann sich sein Publikum vor allem an Swing erfreuen. Der gebürtige Bremer hat schon mehr als 20 CDs veröffentlicht und spielte in den 1980ern unter anderem bei dem Musical „Cats“ im Operettenhaus Hamburg.

Auch die Show von Chili con Pepper dürfte laut Kock ein echter Höhepunkt der drei Tage werden. Die vierköpfige Coverband tritt am Sonntag ab 18 Uhr auf und singt Songs der Red Hot Chili Peppers. Mehr als 50 Lieder der legendären US-Musiker hat die Gruppe mittlerweile auf dem Programm. Von „Californication“ (1999) bis zu neueren Kompositionen wie „Dark Necessities“ (2016) ist vieles dabei. „Das ist eine der besten Coverbands der Red Hot Chili Peppers in Norddeutschland“, sagt Kock.

Auf Bühne der Bergedorfer Zeitung gibt es internationale Tänze und Partymusik

Ansonsten spielt sich auf dem Bergedorfer Markt ein vielfältiges Spektakel ab: Am Freitag treten dort Musik- und Tanzgruppen aus Kenia (17.15 Uhr), der Ukraine (18 Uhr) und Dänemark (18.45 Uhr) auf, ab 19.30 Uhr gibt es Partymusik. Sonnabend werden dann um 14.15 Uhr Künstlerinnen und Künstler der Gruppe Piladzitis aus Lettland ihr Können zeigen. Und um 20 Uhr startet Rena Die Band eine große Hit-Party mit Rock- und Popsongs aus den vergangenen 40 Jahren.

