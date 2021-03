22-Jähriger erst verprügelt, dann das Geld abgenommen

Am Wochenende ist ein junger Mann in Lohbrügge von einer größeren Gruppe angegriffen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Hamburg. Dieser junge Mann geriet in der Nacht zu Sonnabend an die Falschen: Ein 22-Jähriger ist am Hein-Möller-Weg in Lohbrügge von einer größeren Gruppe junger Leute angegriffen und ausgeraubt worden. Das Opfer traf um 3.45 Uhr auf vier bis fünf Männer und eine Frau. Zwei der Männer kannte er flüchtig. Wie der 22-Jährige später gegenüber der Polizei angab, sei zunächst alles harmonisch abgelaufen, es wurde Alkohol getrunken und sich unterhalten – bis er plötzlich aufgefordert wurde, sein Geld herauszugeben.

Das verweigerte der 22-Jährige und kassierte unvermittelt Schläge aus der Gruppe heraus, die ihm sein Portemonnaie mit etwa 50 Euro in bar abnahm und flüchtete. Gegenüber der Polizei zeigte sich das Opfer wenig auskunftsfreudig, lieferte dann aber doch einen Vornamen und einen Wohnort eines Tatverdächtigen in der Nähe des Überfallorts.

Die Beamten leiteten mit fünf Streifenwagen eine Sofortfahndung ein, die aber zunächst ohne Erfolg blieb. Der 22-Jährige erlitt durch die Schläge eine blutende Nase sowie ein geschwollenes Auge. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 040/428 65 43 10.

