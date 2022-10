Die Akkutausch-Profis aus Altengamme sind bei ProSieben zu sehen

Altengamme. In Zeiten, in denen Umweltschutz, behutsamer Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit groß geschrieben werden, wenden sich umweltbewusste Kunden gern an die Experten von Akkutauschen.de, wenn die elektrische Zahnbürste nicht mehr läuft oder das E-Bike einen neuen Energiespeicher braucht.

Denn Inhaber Frank Bräuer (44) und sein fünf Mitarbeiter starkes Team statten die Gehäuse alter, ausgedienter Akkus mit einem neuen Innenleben, neuen Zellen aus. Das ist nicht nur ressourcenschonend, sondern ist für den Kunden auch billiger: Er bezahlt einen neuen Akku, aber keine neue Zahnbürste und kein neues E-Bike.

Durch die Sendung erhofft sich die Firma aus Altengamme viele weitere Aufträge

Am Donnerstag, 13. Oktober, berichtet die ProSieben-Fernsehsendung „Galileo“ ab 19.05 Uhr über die Altengammer Akkutausch-Experten. Für den Beitrag filmte Ende September ein Zwei-Mann-Team einen Tag lang in den Räumen der Bastler und schaute ihnen bei der Arbeit über die Schulter. Durch die Sendung, die bundesweit und auch im deutschsprachigen Ausland ausgestrahlt wird, erhofft sich Bräuer viele weitere Aufträge.

Auch aus dem Münsterland werden nun verstärkt Elektrogeräte mit defekten Akkus in der Akkutauschen.de-Zentrale am Horster Damm 197 erwartet: In Altenberge, einem kleinen Ort nahe Münster, hat das Unternehmen gerade seine erste externe Annahmestelle eröffnet. Sie befindet sich in einem Post-, Presse- und Lottogeschäft. Bräuer kooperiert mit dem Betreiber des Geschäfts, der Versandsets interessierten Kunden übergibt. Sie packen ihr defektes Gerät hinein und geben das Versandpaket in dem Laden ab. Die Post transportiert es nach Altengamme. Von dort aus wird das neue Gerät nach erfolgter Reparatur direkt an den Kunden zurückgeschickt. Bräuer rechnet nun vor allem mit vielen E-Bike-Akkus aus dem Münsterland: „Dort gibt es sehr viele Fahrradfahrer.“

Inzwischen produzieren die Elektrotechnik-Profis sogar komplett neue Akkus

Doch man muss nicht in Altenberge leben, um diesen Service nutzen zu können: Kunden bekommen nach Bestelleingang übers Internet (akkutauschen.de) einen Maxibrief-Pappkarton zum Auffalten zugeschickt sowie Noppenfolie zum Einwickeln ihrer Geräte und eine schriftliche Info-Broschüre zum Akkutausch. „Doch viele Kunden, vor allem ältere, kommen lieber vorbei, um ihre Geräte persönlich bei uns abzugeben“, sagt Bräuer.

Inzwischen produzieren die Elektrotechnik-Profis auch komplett neue Akkus: „Weil durch die Corona-Krise die Lieferketten unterbrochen wurden, wenden sich immer mehr Firmen an uns, die spezielle Akkus etwa für Spezialwerkzeuge benötigen“, sagt der 44-Jährige.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.