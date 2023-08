An drei Tagen spielen 28 Bands unter freiem Himmel. Vor allem junge Besucher übernachten in Zelten am See. Wer auf der Bühne steht.

Michael Münstedt (25), Caroline Moschet (26), Lorenz Riemel (24) und Can Carstens (26, v. l.), alle aus Mölln, feiern zusammen Wutzrock.

„Umsonst & draußen“ Wutzrock-Start am Eichbaumsee bei traumhaftem Wetter

Allermöhe. Traumstart für Wutzrock: Während das Wacken-Festival im Schlamm versank, startete das Open-Air-Spektakel am Eichbaumsee am Freitag, 11. August, bei knapp 30 Grad Celsius und Sonne satt. Mehrere Tausend Besucher genossen die Rückkehr des Sommers und zahlreiche Bands, die auf zwei Bühnen einheizten.

Vor allem junge Besucher zwischen 20 und 30 Jahren rückten mit schweren Rucksäcken an und bauten auf dem idyllisch am Eichbaumsee gelegenen Gelände ihre Zelte auf. Can Carstens (26) aus Mölln verbringt das Wochenende mit zehn Freunden bei Wutzrock. „Wir wollen gemeinsam eine schöne Zeit haben und viele gute Bands erleben“, sagt er.

Wutzrock beginnt bei Traumwetter

Smilla Grenz (20) aus Eißendorf, Charlina Strehlow (23) aus Seevetal und Till Cunow (20) aus Buxtehude bauten ihr Zelt schon am Freitagvormittag in Allermöhe auf. „Wir wollten uns einen guten Platz sichern“, sagt Smilla Grenz, die zum ersten Mal bei Wutzrock ist. Die drei Freunde wollen bis Sonntag bleiben, „wenn das Wetter mitspielt“, betont Charlina Strehlow. Ihnen gefällt besonders, dass das Festival familienfreundlich ist und sich deutlich gegen Faschismus ausspricht. „Außerdem kostet es keinen Eintritt“, betont Cunow.

Haben Spaß auf dem Campingplatz (v. l.): Smilla Grenz (20, Eißendorf), Charlina Strehlow (23, Seevetal) und Till Cunow (20, Buxtehude).

Foto: Heyen

Am Sonnabend und Sonntag (12. und 13. August) wird am Eichbaumsee „umsonst & draußen“ weiter gefeiert. Headliner-Bands sind unter anderem Banda Communale, Alex Mofa Gang, Querbeat, Jack Pott und I-Fire. Das Mitbringen von Getränken ist verboten, da das unkommerzielle Festival vor allem durch den Bierverkauf finanziert wird. Am Sonnabend solle es nachmittags Schauer bei maximal 24 Grad Celsius und sechs Sonnenstunden geben, für Sonntag sagt wetter.de null Prozent Regen, 24 Grad Celsius und Sonne satt voraus. Internet: wutzrock.de.