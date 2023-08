Musik satt bei Wutzrock: Das sind die Geheimtipps der Booker

Tequila And The Sunrise Gang sind einer der Headliner. Die Band spielt ihre Partymusik, einen tanzbaren Mix aus Reggae, Ska, Pop und Punk, am Freitag von 21 Uhr an auf der Hauptbühne.

Allermöhe. Am Freitag, 18 Uhr, greift die Leipziger Punkrockband baby of the bunch als erster von 28 Live-Acts am Eichbaumsee in die Saiten und eröffnet das Wutzrock-Festival. Drei Tage lang erwartet die Besucher in Allermöhe ein buntes „Umsonst & draußen“-Spektakel. Neben den Bands, die sich auf zwei Bühnen die Mikrofone in die Hand geben, werden in Wutzrock-Stadt zahlreiche Gastronomie-, Verkaufs- und Informationsstände verschiedener Initiativen aufgebaut. Am Sonnabend und am Sonntag steigt nachmittags ein Kinderfest mit Spiel und Spaß für den Nachwuchs.

Florian Heinrich (40) und Katharina „Katha“ Krieger (21) sind die Wutzrock-Booker. Sie suchen Jahr für Jahr die Bands aus, die am Eichbaumsee auftreten. Wir fragten sie nach ihren persönlichen Favoriten. Heinrich holte seit 2005 Hunderte Musikgruppen nach Bergedorf, darunter auch deutschlandweit und international bekannte Bands und Solokünstler wie die aus Bergedorf stammenden Deichkind, I-Fire und Aram Pirmoradi, der inzwischen als Malakoff Kowalski auftritt, sowie Slime, Dritte Wahl, Deine Freunde, 17 Hippies, Tito & Tarantula, Panteón Rococó, The Skatoons, Fehlfarben, die Sam Ragga Band, Antilopen Gang, Großstadtgeflüster, Gisbert zu Knyphausen und Feine Sahne Fischfilet. Viele Acts traten mehrfach auf.

28 Bands bei Wutzrock: Das sind die Geheimtipps der Booker

Heinrich, selbst Musiker, eröffnete als 16-Jähriger mit seiner damaligen Band Funkkuchen das 1998er-Wutzrock-Festival. Mit in der Band spielte sein aus Börnsen stammender Kumpel Nils Frahm, inzwischen ein Weltstar, der große Klassikhäuser wie die Elbphilharmonie oder das Sydney Opera House ausverkauft und Musik für Filme wie „Victoria“ (2015) oder „Ad Astra – Zu den Sternen“ (2019) mit Brad Pitt komponierte.

Lawn Chair, einer der persönlichen Favoriten des Wutzrock-Bookers Florian Heinrich, ist eine deutsche Band, die Indie und Post-Punk spielt – am Sonnabend um 0.15 Uhr.

Foto: Frederike Wetzels

Es sei natürlich schwierig, als Booker Geheimtipps zu geben, wenn man zahlreiche Bands selbst ausgesucht hat, betont Heinrich – und versucht es trotzdem: „Mein Geheimfavorit für alle diejenigen, die etwas länger aufbleiben, sind Lawn Chair“, sagt er. Die deutschen Post-Punker spielen am Sonnabend, 0.15 Uhr, auf der Seebühne (kleine Bühne). „Insgesamt bringt der Sonnabend aber auch gleich zwei großartige Blasmusik-Kapellen“, sagt der Booker. „Die eine, Querbeat aus Bonn, könnte im Norden der Republik vielleicht sogar noch als Geheimtipp gelten.“ Im Rest der Republik spiele die Gruppe in ausverkauften Hallen und vor großem Publikum auf Festivals.

Zwei Blaskapellen sind beim diesjährigen Wutzrock am Start

„Die andere Blasmusik-Kapelle ist Banda Comunale. Die Band stammt aus Dresden und hat seit Langem unseren Respekt für ihre tolle Arbeit und Präsenz. Überall dort, wo sie am wichtigsten ist und am meisten gebraucht wird, tritt die Gruppe dem Rechtsruck entgegen – auch schon mal musikalisch demonstrierend als Marching Band.“ In diesem Jahr würden aber auch viele Bands mit einem hohen Anteil an Musikerinnen auftreten.

Presslufthanna & Jiyan: Die Rapperin und der Discjockey sind am Freitag, 19.30 Uhr, auf der Elbbühne am Start.

Foto: whatsupnini

Die richtigen „Frauen-Bands“ für Wutzrock auszusuchen und zu gewinnen, war auch Aufgabe seiner jungen Kollegin. Sie verpflichtete unter anderem das Duo Presslufthanna & Jiyan (Hip-Hop), eine Rapperin mit Discjockey, das am Freitag, 11. August, um 19.30 Uhr auf der (großen) Elbbühne auftritt. Die rockigen und fast punkigen FRAUPAUL, drei Musikerinnen aus Hamburg, sind am Sonnabend, 20.30 Uhr, auf der Seebühne am Start. Geballte Frauenpower soll es auch am Sonnabend, 18 Uhr, auf der Elbbühne geben, wenn mit Messed Up vier Musikerinnen aus Belarus und der Ukraine, die seit einiger Zeit als Immigrantinnen in Warschau leben, ihren Punkrock durch die Verstärker jagen.

Zum Abschluss des Open-Air-Festivals bitten I-Fire zum Tanz

Katha Krieger freut sich besonders auf baby of the bunch, die erste Band des Festivals: Sie habe die Gruppe bereits im Hamburger Musikclub Molotow erlebt und fand das Konzert klasse. Sie schätzt auch den Indie-Pop von Willow Parlo (Sonnabend, 22.30 Uhr, Seebühne) mit Musikern aus Bergedorf und Hamburg. Katha Kriegers dritter Tipp heißt PFOERTNER (Sonntag, 14 Uhr, Elbbühne) – Musiker aus Hamburg, Berlin und Mannheim, die ihre deutschsprachigen Rocksongs mit Cello-Klängen verbinden.

Die Dresdner Blasmusik-Kapelle Banda Comunale engagiert sich gegen Nazis, ist auch deshalb einer der Lieblingsacts von Booker Florian Heinrich. Die Gruppe, die auch als Marching Band bei Demonstrationen dabei ist, spielt bei Wutzrock am Sonnabend, 19.30 Uhr (Elbbühne).

Foto: Robert Rieger

Beendet wird das Festival traditionell am Sonntag, 17 Uhr, von der Elbbühne aus mit dem Auftritt einer starken Band. In diesem Jahr ist es die Bergedorfer Gruppe I-Fire, die die Besucher mit ihrem Mix aus Reggae, Pop und Hip-Hop noch einmal zum Tanzen bringen wird.

Eintritt frei, Mitbringen von Getränken verboten

Wutzrock kostet aufgrund der krisenbedingten Preisexplosionen fast 200.000 Euro – rund ein Drittel mehr als 2019. Deshalb ist den Organisatoren eines besonders wichtig: Das Mitbringen von Getränken ist verboten, da Wutzrock im Wesentlichen durch den Verkauf von Bier und weiteren Kaltgetränken finanziert wird. Außerdem sollen die Besucher ihren Müll wieder mitnehmen oder zumindest zu einem der Sammelplätze bringen und Taschenaschenbecher nutzen. Denn das Gelände muss nach dem Spektakel so sauber übergeben werden, wie es vor Wutzrock war.

Für alle Arbeitsbereiche werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Stellenbeschreibungen finden sich auf der Homepage wutzrock.de des Festivals, ebenso Kontaktmöglichkeiten sowie ausgiebige Informationen über das Festival und alle auftretenden Bands und Spendenkontodaten.

Wutzrock-Programm: Am Freitag um 18 Uhr spielt die erste Band

Das komplette Programm: Freitag, 11. August, Elbbühne: 18 Uhr: baby of the bunch; 19.30 Uhr: Presslufthanna & Jiyan; 21 Uhr: Tequila & the Sunrise Gang; 22.45 Uhr: Waving The Guns; 0.45 Uhr: KAFVKA. Seebühne: 18.30 Uhr: ZsliOK; 20 Uhr: Taste of Greed; 21.45 Uhr: Siggi Hopf; 23.15 Uhr: The Dead Hippies; 1 Uhr: muuske. Den ganzen Abend über Marktplatz mit Info-, Essens- und Verkaufsständen.

Sonnabend, 12. August, Elbbühne: 13.30 Uhr: Iro Gnaden; 15 Uhr: Randale; 16.30 Uhr: La Doble Nelson; 18 Uhr: Messed Up; 19.30 Uhr: Banda Comunale; 21 Uhr: Alex Mofa Gang; 22.45 Uhr: Querbeat; 0.30 Uhr: Drei Meter Feldweg. Seebühne: 13 Uhr: Katerstimmen – Der Wutzrock Slam (Poetry Slam); 16 Uhr: Deer Anna; 17.30 Uhr: Hanna Noir; 19 Uhr: raumfisch; 20.30 Uhr: FRAUPAUL; 22.30 Uhr: Willow Parlo; 0.15 Uhr: Lawn Chair. 13 bis 18 Uhr: Kinderfest, den ganzen Tag über Marktplatz mit Info-, Essens- und Verkaufsständen.

Sonntag, 13. August, Elbbühne: 14 Uhr: PFOERTNER; 15.30 Uhr: Jack Pott; 17 Uhr: I-Fire. Seebühne: kein Programm. 12 Uhr: Schlafsackhüpf-Weltmeisterschaften. 13 bis 18 Uhr: Kinderfest, den ganzen Tag über Marktplatz mit Info-, Essens- und Verkaufsständen.