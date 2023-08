Umsonst & Draußen-Festival: Elektriker packt bei Wutzrock erstmals ehrenamtlich mit an

Eric Heupel (43), Elektriker aus Bergedorf, engagiert sich 2023 erstmals ehrenamtlich bei Wutzrock. Er hilft bei Auf- und Abbau, kümmert sich um alles rund um die Technik und überall, wo Not am Mann ist.

Allermöhe. Zum Gelingen des Wutzrock-Festivals, das von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. August, am Eichbaumsee in Allermöhe gefeiert wird, tragen bis zu 400 ehrenamtliche Helfer bei. Nur so lässt sich das Musikspektakel unter dem Motto Umsonst & Draußen eintrittsfrei realisieren. Einer der Ehrenamtlichen ist Eric Heupel. Der 43-jährige Bergedorfer packt zum ersten Mal bei Wutzrock mit an.

Heupel will dort mithelfen, wo er gebraucht wird, etwa beim Bierverkauf. Vor allem aber will der 43-Jährige „alles erforderliche rund um Technik“ leisten, denn er ist vom Fach: Der gelernte Elektroinstallateur arbeitet als Elektriker für eine Firma in Börnsen. 17 Jahre lang reiste er als Veranstaltungstechniker für eine Hamburger Firma um die Welt, installierte und reparierte Scheinwerfer bei Groß-Events wie den Special Olympics in Shanghai oder den Common Wealth Games in Indien. „Da war ich bis zu neun Wochen vor Ort“, sagt er.

Umsonst & Draußen-Festival: Elektriker packt bei Wutzrock erstmals mit an

Bei Wutzrock kann er Stromkabel verlegen, aber auch Absperrzäune aufstellen sowie beim Auf- und Abbau der Bühnentechnik helfen. „Ein Arbeitskollege von mir kümmert sich schon seit vielen Jahren um die Bühnentechnik bei Wutzrock“, sagt Heupel. „Er hat mich häufiger gefragt, ob ich da nicht auch mithelfen will, doch ich war immer im Urlaub, wenn das Festival über die Bühne ging. Erst in diesem Sommer passt es.“

Gruppenfoto im vergangenen Jahr: Wutzrock lockt Kinder und Erwachsene an den Eichbaumsee.

Foto: Gabriele Kasdorff

Heupel nahm sich extra zwei Tage früher als ursprünglich geplant Urlaub, um von Donnerstag, 10. August, an beim Aufbau zu helfen. Auch während des dreitägigen Festivals und zum Abbau danach stellt er sein Arbeitskraft zur Verfügung. „Allerdings habe ich keine Lust durchzuarbeiten. Ich werde mir Auszeiten nehmen, um Bands zu sehen. Schließlich ist Musik hören mein Hobby, ich gehe gern auf Konzerte.“ Auch Wutzrock habe er schon oft besucht.

Wieder in den alten Arbeitsbereich „reinschnuppern“

Seine Arbeit als Veranstaltungstechniker habe ihm Spaß gemacht, „deshalb freue ich mich darauf, bei Wutzrock wieder in diesen Bereich reinschnuppern zu können“. Das sei „eine andere Welt“, betont der Bergedorfer. „Ich kann dadurch schon an meinem ersten Urlaubstag mein normales Leben abschalten, bin von Arbeit und Alltag entkoppelt.“ Nach dem Wutzrock-Abbau gehe es dann nach Portugal – zum Surfen.

Natürlich könne er sich mit Wutzrock und dem, wofür das unkommerzielle, antifaschistische Kult-Festival steht, identifizieren. Sonst würde er dort nicht unentgeltlich mitarbeiten, betont Heupel: „Das ist schon meine Linie. Ich finde es gut, dass dort etwas für die ganze Familie geboten wird, ohne das groß Geld ausgegeben werden muss. Und die Ehrenamtlichen tragen dazu bei, dass das funktioniert.“ Es sei für ihn eine feine, befriedigende Sache, es mit zu ermöglichen, dass andere Menschen Spaß haben, sagt der Handwerker.

Leckeres Essen als Lohn für die ehrenamtlichen Helfer

„Außerdem freue ich mich auf das Catering, das einen sehr guten Ruf genießt. Das leckere Essen ist ja der Lohn für die ehrenamtlichen Helfer.“ Wenn es bei seinem ersten Wutzrock-Einsatz gut laufe, „wenn der Spaß vor Ort für mich so groß ist wie die Vorfreude“, dann wolle er auch in den kommenden Jahren am Eichbaumsee mitanpacken. Internet: wutzrock.de.