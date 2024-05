Hamburg. Warmes Sonnenwetter lockt viele Menschen ins Freie und ans Wasser. Das sind die Aussichten für Donnerstag – und das Stadtderby.

Endlich Sonne und Wärme im Norden: Zahlreiche Menschen haben am 1.-Mai-Feiertag die sommerlichen Temperaturen und den strahlend blauen Himmel genossen. Viele von ihnen zog es dabei in die Parks und an Flüsse und Seen. So waren beispielsweise auf der Außenalster in Hamburg viele kleine Segelboote unterwegs und Menschen ließen sich auf Stühlen und Liegestühlen sitzend die Sonne ins Gesicht scheinen.

Dabei knackte die in Hamburg gemessene Temperatur knapp die magische Grenze von 25 Grad, ab der Meteorologen von einem Sommertag sprechen. So wurden um 14.30 Uhr am Hamburger Flughafen 25,1 Grad gemessen, so der Deutsche Wetterdienst.

Manche Hamburger waren auch mit einer Riesen-Ente unterwegs. © Marcelo Hernandez

Auch an der Elbe spazierten viele Menschen auf den Promenaden und am Strand entlang. Im Strandbad Wedel krempelten zahlreiche Menschen die Hosenbeine hoch und kühlten ihre Füße im Elbwasser, ähnliche Szenen waren am Falkensteiner Ufer zu beobachten. Andere genossen den Sommertag im Schatten unter Sonnenschirmen. Flaniert und geschlendert wurde auch in Timmendorfer Strand und im Niendorfer Hafen.

Entspannen an der Außenalster bei ganz viel Sonnenschein. © Marcelo Hernandez

Wetter Hamburg: Auch am Donnerstag bleibt es sommerlich

Viele waren auch mit ihren Rädern unterwegs. In der Lübecker Bucht sollte zudem am 1. Mai traditionell die Badesaison eröffnet worden. Im Ostseebad Rettin wollten sich Wagemutige bei Wassertemperaturen von rund 8 Grad Celsius in die Ostseefluten wagen. Am Sonntag ist gleiches in Scharbeutz und in Travemünde am 11. Mai geplant.

Viele zog es für eine Bootstour auf die Kanäle. © Marcelo Hernandez

Auch am Donnerstag sollen die Tageshöchsttemperaturen noch über der Schwelle von 25 Grad liegen, ab der man von einem Sommertag spricht. Und für das nächste sportliche Großereignis, das Hamburger Stadtderby am Freitag, erwarten die Meteorologen erneut warme äußere Bedingungen.

Im Lauf des Tages breite sich zwar Schauer- und Gewitterluft von Südwesten und Westen über Deutschland aus und sorge für eine kräftige Abkühlung, der Norden dürfte davon aber verschont bleiben.

dah/dpa