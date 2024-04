Hamburg. Mit der Kälte ist es vorerst vorbei, das Wetter dürfte auch den Fans beim Stadtderby einheizen. Die Aussichten.

Wer es warm mag, wird diesen 1. Mai feiern: Der Tag der Arbeit dürfte in Hamburg zum ersten Sommertag des Jahres werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 27 Grad. Grund dafür ist das Zusammenspiel eines Tiefs über Westeuropa und zweier Hochdruckgebiete über Osteuropa und Skandinavien, zwischen denen subtropische Warmluft aus Südeuropa zu uns strömt – die ersten Schübe machten bereits den Teilnehmenden des Hamburg-Marathons am Sonntag zu schaffen.

Einem heißen Tanz in den Mai steht also nichts im Wege. „Vor allem in der Osthälfte trocknet die Luft immer weiter ab, sodass sich die Bewölkung auflöst und Platz für die Sonne macht“, sagt DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Bereits am Montag übersteigen die Temperaturen in Hamburg die 20-Grad-Marke, auf den Nordseeinseln werden 14 bis 17 Grad erreicht. Nachts kühlt es bei etwas Regen auf neun bis zwölf Grad ab.

Wetter Hamburg: Wird der 1. Mai zum ersten Sommertag?

Am Dienstag rechnet der DWD für Hamburg mit Höchstwerten von 23 Grad, vereinzelt könne es auch etwas regnen. Am Mittwoch dann dürften die Temperaturen ein neues Jahreshoch erreichen – der bisherige Höchstwert von 22,2 Grad wurde laut dem Portal „Wetterkontor“ am 6. April erreicht.

Dass dabei auch die Sonne scheint, mag der DWD allerdings nicht garantieren. Leyser: „Der Saharastaub, der auch in den nächsten Tagen wieder in der Luft zu finden sein wird, könnte den sonnigen Eindruck regional ein klein wenig trüben.“

Auch am Donnerstag sollen die Tageshöchsttemperaturen noch über der Schwelle von 25 Grad liegen, ab der man von einem Sommertag spricht. Und für das nächste sportliche Großereignis, das Hamburger Stadtderby am Freitag, erwarten die Meteorologen erneut warme äußere Bedingungen. Im Lauf des Tages breite sich zwar Schauer- und Gewitterluft von Südwesten und Westen über Deutschland aus und sorge für eine kräftige Abkühlung. Der Norden dürfte davon aber verschont bleiben.