Hamburg. Am Abend beginnt erste Demo mit 500 Teilnehmenden im Schanzenviertel. Deutlicher Appell der Polizei vor dem 1. Mai. Alle Infos im Blog.

Mit einem Großaufgebot bereitet sich die Polizei Hamburg auf diverse Demonstrationen in der Walpurgisnacht und am 1. Mai vor. Allein am Tag der Arbeit selbst sind gleich drei Aufzüge angemeldet, die den Behörden Kopfzerbrechen bereiten.

Schon in der Nacht auf Mittwoch könnte es zu ersten Aktionen der linksextremen Szene kommen. Für den Abend ist eine Demo gegen Frauengewalt im Schanzenviertel angemeldet.

Das Abendblatt informiert hier über alle aktuellen Entwicklungen zu den Demonstrationen.

Polizei mit mehreren Hundertschaften am 1. Mai im Einsatz

Die Hamburger Polizei wird am 1. Mai mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein, wie Sprecher Thilo Marxsen dem Abendblatt sagte. "Insgesamt gehen wir bei den angemeldeten Versammlungen und Aufzügen von einem störungsfreien, weitestgehend störungsfreien oder gewaltfreiem Verlauf aus", so Marxsen.

Störungsfreier Verlauf heiße in diesem Zusammenhang, dass es vereinzelnd zu Ordnungswidrigkeiten kommen könne. Gewaltfrei bedeute, dass es zu Ordnungswidrigkeiten kommen könne, aber auch vereinzelnd zu Straftaten wie etwa dem Zeigen verbotener Symbole, dem Abbrennen von Pyrotechnik oder kurzfristigen Blockaden.

Der Polizeisprecher richtete einen klaren Appell an alle Demonstranten: "Wenn sich alle friedlich versammeln und sich an die Regeln des Versammlungsrechts halten, wird das für alle Beteiligten ein sonniger 1. Mai."

Walpurgisnacht: 500 wollen gegen Frauengewalt demonstrieren

Die erste Mai-Demo beginnt bereits in der Walpurgisnacht am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr im Schanzenviertel vor der Roten Flora. Motto der Veranstaltung ist "Take Back The Night". Bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dort erwartet. Sie wollen gezielt auf die Gewalt gegen Frauen und auch Femizide, also die Tötung von Frauen, aufmerksam machen. Die Polizei rechnet damit, dass "50 bis 100 Personen überwiegend aus lokalen autonomen Zusammenhängen" mobilisiert werden könnten. Insgesamt gehe aber von einem weitgehend störungsfreien Verlauf aus", so Polizeisprecher Thilo Marxsen.

Unter dem Motto "Take Back The Night" wurde auch schon früher im Schanzenviertel demonstriert. Für die Walpurgisnacht zum 1. Mai erwarten die Organisatoren nun 500 Teilnehmende. © picture alliance / Christian Charisius/dpa | Christian Charisius

Die Route: Schulterblatt – Neuer Pferdemarkt – Wohlwillstraße – Paulinenplatz – Annenstraße – Detlev-Bremer-Straße – Reeperbahn – Hamburger Berg – Simon-Von-Utrecht-Straße – Hein-Hoyer-Straße – Paulinenplatz – Wohlwillstraße – Beim Grünen Jäger - Neuer Pferdemarkt/ Neuer Kamp

Die vier größten Demonstrationen am 1. Mai und ihre Routen

Die Hamburger Polizei rechnet vor allem bei vier Demonstrationen mit Verkehrsbehinderungen, bei drei von ihnen könnte es auch zu Ausschreitungen kommen.

Unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit", startet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine zentrale Demonstration um 10.15 Uhr an der Max-Brauer-Allee/Höhe Platz der Republik in Altona. Es werden 3000 Teilnehmende erwartet. Die Route: Max-Brauer-Allee/Platz der Republik - Palmaille - Breite Straße - St. Pauli Fischmarkt

Um 13 Uhr wollen knapp 1000 Demonstranten von der Schanzenstraße unter dem Motto „solidarisch, selbstbestimmt, herrschaftsfrei" losziehen. Dahinter steht ein „schwarz-rotes Bündnis 1. Mai". Anmelder ist ein Mann aus dem Umfeld der Roten Flora, der der anarchistischen Szene zugerechnet wird. Die Polizei rechnet mit 200 bis 300 gewaltbereiten Teilnehmern. Offenbar um eine Vermummung legal durchführen zu können, wurde von dem Anmelder das Tragen von FFP2-Masken aus „Infektionsschutzgründen" angekündigt. Die Route: Schanzenstraße/Altonaer Straße - Altonaer Straße - Schulterblatt - Neuer Pferdemarkt - Beim Grünen Jäger - Wohlwillstraße - Paul-Roosen-Straße - Holstenstraße - Chemnitzstraße - Max-Brauer-Allee - Palmaille - Altonaer Balkon

„Gegen gesellschaftlichen Stillstand" will das Bündnis „Wer hat, der gibt" demonstrieren. Der Aufzug zieht ab von 13.45 -17.20 Uhr vom Theodor-Heuss-Platz am Dammtorbahnhof durch Pöseldorf und angrenzende Stadtteile. Der Anmelder erwartet 2500 Teilnehmer. Die Polizei geht hier von einem friedlichen Verlauf aus. Die Route: Theodor-Heuss-Platz/Mittelweg - Fontenay - Alsterufer - Alte Rabenstraße - Mittelweg - Frauenthal - Heilwigstraße - St. Benedictstraße - Klosterstern - Eppendorfer Baum (Höhe Eppendorfer Brücke nahe der U-Bahnhaltestelle "Eppendorfer Baum")

Von 16.30 - 19 Uhr wird eine Demo unter dem Tenor „Wie es ist, darf es nicht bleiben", vom Heidi-Kabel-Platz am Bahnhof durch St. Georg in Richtung Wandsbek ziehen. Der Anmelder ist führender Kopf der Anhänger der linksextremistischen Organisation „Roter Aufbau", der die Verfassungsschützer 60 Anhänger zuordnen. Bei der Demonstration werden auch viele Teilnehmer aus der Antifa-Szene erwartet. Insgesamt rechnet die Polizei mit rund 1500 Teilnehmern, davon bis zu 450 gewaltbereit. Die Route: Heidi-Kabel-Platz/Kirchenallee - Steintorplatz - Steindamm - Danziger Straße - Lange Reihe - Barcastraße - Sechslingspforte - Ackermannstraße - Eckhofstraße - Ifflandstraße - Schröderstraße - Mühlendamm - Wandsbeker Stieg - Neubertstraße - Güntherstraße - Lessingstraße - Uhlandstraße - Blumenau - Richardstraße - Wandsbeker Chaussee - Hirschgraben - Hasselbrookstraße (vor dem S-Bahnhof "Landwehr")

bob/ced/dpa/zv