Hamburg/Augustdorf. Der Ausreißer lebte in einer Jugendhilfeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen. Nun vermutet ihn die Polizei in der Hansestadt.

Schon seit Monaten fehlt von dem 14 Jahre alten Antonio H. aus Nordrhein-Westfalen jede Spur. Nun vermutet ihn die Polizei im Großraum Hamburg.

Zuletzt gesehen wurde der Jugendliche am 25. Oktober vergangenen Jahres in Augustdorf im Kreis Lippe. Dort lebte er in einer Jugendhilfeeinrichtung.

Antonio (14) seit Oktober verschwunden – ist er in Hamburg?

Da der 14-Jährige in der Vergangenheit schon öfter verschwunden und dann wieder aufgetaucht sei, habe die Einrichtung sein Verschwinden offiziell erst am 7. Dezember gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei Lippe dem Abendblatt. Seitdem werde nach Antonio gesucht, bislang aber ohne Erfolg. Eine Eigengefährdung könne aufgrund des jungen Alters des Vermissten nicht ausgeschlossen werden.

Weil der Jugendliche familiäre Kontakte nach Hamburg hat, kann es sein, dass er sich in der Hansestadt oder in Niedersachsen aufhält. Er ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare, dunkle Haut und eine schlanke Figur.

Polizei Hamburg: Wer hat Antonio gesehen?

Wer Antonio gesehen hat, sollte sich unter der Rufnummer 05231/60 90 an das Kriminalkommissariat 6 in Lippe wenden oder auch jede andere Polizeidienststelle.