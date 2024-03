Hamburg. Der Karsonnabend könnte der bislang wärmste Tag des Jahres werden. Doch zuvor droht sogar noch einmal Glätte. Die Wetteraussichten.

Neue Woche, neues Wetter: Hatte am Wochenende der April schon seine wechselhaften Vorboten nach Hamburg ausgesandt, begann der Montag deutlich erfreulicher mit Sonne und milderen Temperaturen. Zwar zogen am Vormittag noch einzelne Regenschauer durch, doch zum Nachmittag sollen die Niederschläge laut Deutschem Wetterdienst (DWD) abklingen. Die Temperatur steige im Norden auf neun bis elf Grad. Der Wind wehe nur noch schwach bis mäßig.

„Nach dem kurzen Winterschreck am Wochenende geht es jetzt wieder bergauf mit den Temperaturen und auch mit dem Sonnenschein – dank einem neuen Hochdruckgebiet, das sich über Mitteleuropa aufbaut“, sagt auch Meteorologe Alban Burster von Wetter.com. Allerdings bedeute ein klarer Himmel zu dieser Jahreszeit, dass es nachts kalt werde. Dienstagfrüh kann es auf minus zwei Grad abkühlen, vereinzelt droht Glätte durch überfrierende Nässe.

Wetter in Hamburg: Wird zu Ostern die 20-Grad-Marke geknackt?

Am Tage sind dann laut DWD bis zu 15 Grad in Hamburg möglich, bevor ein mächtiges Tiefdruckgebiet zur Wochenmitte für Abwechslung sorge. „Dadurch überquert uns eine Kaltfront mit Regenfällen, die bereits am Mittwochvormittag im Westen und Südwesten einsetzen und sich im Tagesverlauf ostwärts ausbreiten“, sagt Markus Übel vom DWD.

Immerhin: Die Temperatur steigt weiter, bis zu 16 Grad werden tagsüber erwartet. In der Nacht zum Gründonnerstag sollen die Niederschläge dann mit der Kaltfront über die Ostsee abziehen, sodass der Tag vielfach sonnig beginnt. Später könnten neue Schauer aufkommen. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von elf bis 14 Grad.

Lesen Sie auch

Während sich am Karfreitag das unbeständige und teils windige Wetter fortsetzen soll, könnte der Karsonnabend dann in großen Teilen Deutschlands der bislang wärmste Tag des Jahres werden. Bis nach Hamburg wird es die warme Luft aber wohl nicht schaffen. DWD-Experte Übel: „Im Bergland und im Norden des Landes werden die 20 Grad voraussichtlich nicht erreicht.“ An den Alpen hingegen seien bei Föhn sogar 25 Grad möglich.