Hamburg. Die kommenden Tage bleiben noch frisch, aber das Wetter an den Feiertagen könnte den Osterhasen ins Schwitzen bringen.

Auch wenn die kommenden Tage noch relativ kalt bleiben: Je mehr wir uns Ostern nähern, desto wärmer wird es im Norden. Ab Karfreitag könnten die Temperaturen laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg sogar bis auf 20 Grad steigen.

Doch zunächst einmal bleibt es frisch. Im Laufe dieses Wochenendes gibt es immer wieder Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen steigen auf acht bis zehn Grad. An der Nordsee weht ein starker, teils böiger Wind. Nachts sinken die Temperaturen auf fünf bis zwei Grad, begleitet von Regenschauern. So ungemütlich soll es auch am Sonntag bleiben.

Wetter Hamburg: Milde Saharaluft zu Ostern in Deutschland

Erst am Montagnachmittag soll es zunehmend freundlicher werden, auch wenn die Temperatur nur Höchstwerte von sieben bis zehn Grad erreicht. Am Dienstag ist dann mit einem Wechsel von Sonne und Wolken zu rechnen. Es wird schon ein bisschen wärmer, zwischen acht Grad an der Grenze zu Dänemark und zwölf Grad in Hamburg.

Und dann soll es warm werden. Wetterexperte Dominik Jung spricht sogar von einem möglichen „Ostersommer“ in Deutschland. Zu verdanken wäre das milden Luftmassen, die direkt aus der Sahara bis nach Deutschland strömen, inklusive Saharastaub. Die Saharaluft würde dann in Deutschland den Osterhasen ganz schön ins Schwitzen bringen. Sollte sich die Prognose bewahrheiten, könnte dieser Monat laut Jung der wärmste März seit 1881 werden. Das wäre dann der zweite Rekordmonat in Folge und das nach dem drittwärmsten Winter seit 1881.