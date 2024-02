Hamburg/Kiel (dpa/lno). Ein nebeliger Morgen erwartet am Dienstag die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt die Sichtweite am Vormittag im Norden teils unter 150 Metern. Zum Nachmittag lockert es bei schwachem bis mäßigem Nordwind langsam auf. Bei fünf Grad an den Küsten und acht Grad in Hamburg bleibt es laut DWD meist trocken.

In der Nacht zum Mittwoch sollen Nebel und Wolken dann wieder aufziehen. Mancherorts sei Sprühregen zu erwarten. Bei leichtem Frost muss stellenweise mit Glätte gerechnet werden.

