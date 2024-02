Lauenburg. Die Wurzel droht weitere Bäume auf dem Hang mitzureißen. Schwerlastverkehr aus Niedersachsen wird derzeit über Geesthacht umgeleitet

Der langanhaltende Regen lässt nicht nur den Elbpegel steigen. Auch die Böden weichen nach und nach auf. Das wurde am Mittwoch (14. Februar) einer alten Eiche zum Verhängnis, die auf dem Hang gegenüber der Lauenburger Schleuse wurzelte. Am späten Vormittag krachte sie mitten auf die Hafenstraße (B209). Glück im Unglück: Es wurde kein Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Somit kam auch kein Mensch zu Schaden.