Hamburg/Kiel/Westerland. Tief „Wencke“ hat seine Spuren in Hamburg hinterlassen. Mehr als 100 Einsätze in Schleswig-Holstein. Was nun auf den Norden zukommt.

Das Sturmtief „Wencke“ ist in der Nacht zu Freitag über Hamburg und den Norden hinweggefegt und hat mehrere Bäume entwurzelt, sowie Baustellenzäune auf die Straßen geweht. Insgesamt hielten sich die Schäden aber glücklicherweise in Grenzen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Morgen sagte. Insgesamt hätten die Retter etwa ein Dutzend Mal zu Einsätzen ausrücken müssen.

mit dpa