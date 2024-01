Hamburg. Mit dem Frühlingsgefühl in Hamburg ist es bald vorbei, doch auch ein Comeback von Schnee und Eis ist nicht in Sicht. Die Aussichten.

Es ist erst zwei Wochen her, dass sich in Hamburg der Frost in die Straßen fraß und Autos ins Schleudern brachte. Gefühlt: eine Ewigkeit. Sonne und milde Temperaturen ließen zuletzt eher eine Ahnung von Frühling aufkommen. Aber zu früh gefreut: In den kommenden Tagen soll es im Norden eher herbstlich werden, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

„Am Nordrand des Hochs über der Biskaya fließt mit einer westlichen Strömung doch sehr feuchte Atlantikluft in weite Landesteile, die vielfach zu trübem Wetter mit zeitweiligem Nieselregen führt“, sagt DWD-Meteorologe Robert Hausen. Bis zum Mittwochabend soll es bei lockerer bis starker Bewölkung und bis zu acht Grad zwar noch trocken bleiben.

Wetter Hamburg: Freitag wird es herbstlich

Doch dann dreht sich der Wind: zunächst auf Südwest, später auf West bis Nordwest, wobei an der See Sturmböen möglich sind. Von der Nordsee zieht in der Nacht bei Tiefstwerten um vier Grad Regen auf. Nur im Harz können die Temperaturen noch einmal bis zum Gefrierpunkt sinken.

Am Donnerstag sollen sich Wolken und Sonne abwechseln, es bleibt bei acht Grad aber meist trocken, bevor in der folgenden Nacht wieder Regen aufzieht. Der Freitag zeigt sich dann herbstlich-trüb mit Regen und Sprühregen, an der Küste weht der Wind stark aus Südwest bis West.

Immerhin: Die Temperaturen bleiben bei sieben bis neun Grad mild, am Sonnabend sind sogar elf Grad möglich. Hausen: „Die maritime Polarluft der Kaltfront hat doch bereits einen weiten Weg über den Atlantik hinter sich, bevor sie zu uns gelangt. Lediglich zweistellige Höchstwerte werden zunehmend seltener erreicht, es bleibt aber mit drei bis zehn Grad zu mild für die Jahreszeit.“

Daran werde sich auch bis Mitte Februar nichts ändern, so weit legt sich der DWD fest. Ob sich danach „erste zarte Anzeichen“ für ein Wintercomeback verfestigten, sei noch nicht abzusehen.