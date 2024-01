Hamburg. Dieser Winter setzt Hamburgs Straßen besonders heftig zu. Warnung an die Autofahrer. Was die Bezirke aktuell planen.

Frost und Tauwetter im Wechsel haben den Straßen in Hamburg in diesem Winter besonders arg zugesetzt. An vielen Hauptverkehrsstraßen, aber auch in vielen Wohngebieten gibt es tiefe Schlaglöcher und Risse im Straßenbelag. Egal, wo man entlangfährt, läuft man Gefahr, mit dem Rad oder dem Auto kräftig durchgeschüttelt zu werden.