Bauern-Protest in Hamburg: 2000 Trecker sollen den Verkehr lahmlegen

Trecker-Konvois sollen am Montag Hamburgs Straßen blockieren – ausgerechnet am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien.

Mitte Dezember 2023 hatte sich ein Konvoi aus Traktoren nach einem Demonstrationszug auf der Glacischaussee in Hamburg versammelt. Am Montag sollen rund 2000 Trecker auf mehreren Routen den Verkehr in der Hansestadt lahmlegen.

Protest in Hamburg

Protest in Hamburg Bauern wollen mit 2000 Treckern Hamburgs Verkehr lahmlegen

Hamburg. Mit einer großangelegten Protestaktion wollen Bauern und Landwirte am Montag ihren Unmut über „Steuererhöhungen im Agrarbereich“ auf die Straße tragen. Ihr Ziel ist es, den Verkehr in Hamburg und weiteren deutschen Städten zum Erliegen zu bringen. Bis zu 2000 Traktoren werden in der Hansestadt erwartet.

Bauern-Protest im Norden: Landwirte wollen mit 2000 Traktoren den Verkehr lahmlegen

Trecker-Konvois sollen auf mehreren Routen durch Hamburg fahren und die Straßen blockieren. Die Bauern protestieren gegen den Plan der Ampel, mehrere Subventionen zu streichen. Zwar war die Regierung am Donnerstag den Landwirten überraschend entgegen gekommen, doch für die Betroffenen ist das nicht genug.

Deshalb rief der Bauernverband für Montag, dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, zum Protest auf. Im Blog bleiben Sie auf dem Laufenden, was in Hamburg und dem Norden passiert.

Innenministerin im Norden schlägt Befristung von Blockaden vor

In Schleswig-Holstein rechnet die Polizei mit mehr als 100 Protestaktionen. „Ich kann den Unmut der Landwirtinnen und Landwirte bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Sonntag. „In unserer Demokratie sind weitreichende Rechte für Demonstrationen und Protestaktionen verankert.“ Die Zahl der für Montag angezeigten Aktionen und deren Ausmaß würden die Geduld der Bevölkerung auf eine harte Probe stellen. „Die Verantwortlichen sollten jederzeit die Einschnitte für die Bevölkerung bedenken und abwägen.“

Es gibt nach Angaben des Ministeriums einen intensiven Austausch mit dem Bauernverband, der bei seinen geplanten Aktionen auf Blockaden verzichten will. Allerdings seien unabhängig vom Bauernverband weitere Aktionen angezeigt worden - beispielsweise die Blockade von Autobahnauffahrten.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Innenministerium hat den Angaben zufolge den zuständigen Kreisen und kreisfreien Städten deshalb eine Befristung der Blockaden an den Auffahrten von 6.00 bis 9.00 Uhr vorgeschlagen. Zusätzlich sollen die dort geplanten Mahnwachen nicht gleichzeitig an unmittelbar benachbarten Auffahrten stattfinden. „Autobahnabfahrten und die Fahrbahnen der Autobahnen sind frei zu halten, und insbesondere Rettungsfahrzeuge und Fahrzeuge der Feuerwehr müssen durchgelassen werden.“

Weitere Demonstration in Lohbrügge angemeldet

Für Montagmorgen ist laut der Hamburger Polizei noch eine weitere Demonstration in Lohbrügge angemeldet worden. Anschließend ist geplant, dass sich die Demonstranten mit rund 40 Traktoren dem über die B 5 fahrenden Zug aus Lauenburg anschließen werden.

Einschränkungen bei der Abendblatt-Zustellung

Liebe Leserinnen und Leser, ab Montag, 8. Januar 2024, kann es zu Verspätungen in der Zustellung der gedruckten Ausgabe des Hamburger Abendblattes kommen. Dies resultiert aus der angekündigten bundesweiten Aktionswoche der Landwirte, die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Zustellungskette haben können. Sollten Bundesstraßen durch die Aktionen blockiert werden, kann das auch für unsere Speditionstouren Konsequenzen haben.

Alternativ zur gedruckten Zeitung können alle Premiumabonnenten wie gewohnt das E-Paper (unsere digitale Ausgabe) ohne Einschränkungen nutzen, um weiterhin bestens informiert zu sein. Sollten Sie noch keinen Zugang zum E-Paper haben, können Sie sich als Abonnent unserer gedruckten Zeitung unter dem folgenden Link: abendblatt.de/digital-freischalten zur Nutzung freischalten und die Hamburger Abendblatt E-Paper App nutzen.

Wir bedauern eventuelle Unannehmlichkeiten und hoffen auf Ihr Verständnis.

Polizei Kiel: Vorstellung der neuen Dienstwaffe abgesagt

Wegen der Verkehrslage am Montag hat die schleswig-holsteinische Landespolizei die Vorstellung einer neuen Dienstwaffe abgesagt. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Sonnabend mit. Eigentlich wäre um 10 Uhr im Polizei-Zentrum-Eichhof die automatische Mitteldistanzwaffe HK 437 der Presse vorgeführt worden.

Schulbehörde appelliert an Lehrer: „Verspätungen nicht ahnden"

Angesichts drohender massiver Verkehrsbehinderungen am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien hat die Schulbehörde um Nachsicht bei Schüler-Verspätungen gebeten. „Bei Schülerinnen und Schülern, die sich aufgrund der besonderen Situation verspäten, sollte die Verspätung nicht als solche vermerkt werden“, erklärte die Behörde am Freitag in Richtung Schulleitungen. Sie wies auch darauf hin, dass die Sorgeberechtigten kurzfristig entscheiden können, ob sie ihre Kinder aufgrund besonderer Probleme auf den Schulwegen vom Schulbesuch abmelden oder nicht.

Das gilt auch für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.„Die Schulleitungen kennen die besondere Situation und nehmen Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler, die verspätet zum Unterricht erscheinen“, teilte das Bildungsministerium in Kiel am Sonntag mit. Grundsätzlich gelte, dass Eltern, die für ihr Kind eine besondere Behinderung oder Gefährdung auf dem Schulweg durch die Demonstrationen befürchteten, ihr Kind zu Hause behalten oder es vorzeitig abholen und das Fernbleiben entschuldigen könnten.

Bauern protestieren mit ihren Traktoren und Plakaten auf einer Brücke über der Autobahn A23.

Foto: Marcus Brandt/dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sichern laut Bildungsministerin Simone Oldenburg (LINKE) Schulen für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen Unterricht oder eine Betreuung. Die Organisation übernehmen demnach die Schulleitungen. Außerdem sei Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigten eigenverantwortlich die Entscheidung überlassen, ob sich Kinder und Jugendliche trotz möglicher Verkehrsbehinderungen auf den Schulweg machen, hieß es. Wer während der Proteste nicht am Unterricht teilnimmt oder nicht in der Schule betreut wird, gelte laut Bildungsministerium als entschuldigt.