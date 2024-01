Bauernprotest: Die aktuellen Entwicklungen in Norderstedt und im Kreis Segeberg

Norderstedt. So einen Wochenstart hat es in der Region noch nie gegeben. Ab 9 Uhr sind an drei Startpunkten im Kreis Segeberg, in Norderstedt, Bad Bramstedt und Fahrenkrug bei Bad Segeberg, große Konvois losgerollt mit Hunderten Treckern, Lkw und anderen Fahrzeugen. Der Bauernprotest ist gerichtet gegen die Politik der Bundesregierung und angekündigte Kürzungen bei Subventionen, aber auch generell gestiegene Kosten für Landwirtschaft und Mittelstand.

Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg sind Traktoren aktuell auf einer „Dreiecksfahrt“ im Kreis Segeberg unterwegs. „Die Traktoren fahren im Uhrzeigersinn zwischen Bad Bramstedt, Fahrenkrug und Norderstedt, auf den Bundesstraßen 206, 432 und 4“, sagt Polizeisprecherin Sandra Firsching. Auf diesen Straßen solle man „mehr Zeit einplanen.“

Bauern blockierten zwischen 6 und 9 Uhr auch an der Autobahn 7 die Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe. Um 7.45 Uhr kam es deshalb an der Anschlussstelle Bad Bramstedt zu einem Unfall. Ein Autofahrer habe die Blockade umfahren wollen, in dem er von der B 206 in die Ausfahrt der Autobahn fuhr, so Sandra Firsching. Dabei sei es zu einem Unfall mit einem anderen Auto gekommen. Eine Person sei leicht verletzt worden. An den Anschlussstellen laufe aber inzwischen alles wieder normal.

„Bauer sucht Zukunft“ steht auf einem Plakat

Auf dem Parkplatz vor dem Kulturwerk am Stadtpark Norderstedt waren die ersten Teilnehmer schon gegen 8 Uhr angekommen. Nach und nach reihten sich Traktoren, Laster und Transporter auf. An vielen waren Schilder und Banner mit prägnanten Botschaften befestigt. „Wozu Arbeit, Blut und Schweiß, wenn die Politik uns in den Abgrund reißt?“, hieß es dort. Oder: „Bauer sucht Zukunft“, angelehnt an die Fernsehserie „Bauer sucht Frau“. Ein anderer hatte eine Stoffkuh aufgehängt, „Wer erklärt das unseren Kindern?“, fragt das Schild eines Rinderzucht-Unternehmens.

Organisator Wulf Mette, ein Milchbauer aus Ellerau, bei der Besprechung vor dem Start der Demonstration.

Foto: Christopher Mey

Wulf Mette, Landwirt aus Ellerau, er hat dort einen Milchbetrieb, besprach derweil die motorisierte Demonstration mit der Polizei. Bestimmte Botschaften, etwa solche, die Gewalt androhen, waren untersagt, auch das Anhalten zwischendurch nicht gestattet. Die Beamten fuhren mit einen Einsatzwagen vorneweg, über den Langenharmer Weg bog der Konvoi in nördlicher Richtung auf die Ulzburger Straße ein, fuhr dann weiter nach Henstedt-Ulzburg, wo sich Dutzende weitere Fahrzeuge anschließen sollten.

Klare Worte: Diese Landwirte und Handwerker waren morgens am Kulturwerk in Norderstedt zusammengekommen.

Foto: Christopher Mey

Kritik an Protestform: Politiker Bengt Bergt (SPD) hatte Galgen an einer Ampel entdeckt

Im Straßenbild ist der Widerstand auch anderswo sichtbar. Am Friedrichsgaber Weg, auf Höhe Buckhorn, hat ein Landwirt auf seinem schneebedeckten Feld drei Heuballen gestapelt und mit den Ampel-Farben gemalt. Die Kreise sind durchgekreuzt. Am Wochenende hatte Bengt Bergt, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Norderstedt, nahe Bad Segeberg einen Galgen entdeckt, an dem eine Ampel baumelte. Das veranlasste ihn dazu, darüber in einer Instagram-Story zu berichten. Er äußerte sich stinksauer.

Bengt Bergt, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Norderstedt, entdeckte am Wochenende einen Galgen mit einer "Ampel" nahe Bad Segeberg. Diese Symbolik, die in Zusammenhang mit dem Bauernprotest zu sehen ist, veranlasste ihn zu einem Video bei Instagram.

Foto: Instagram/Bengt Bergt

