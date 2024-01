Block-Enkel in Dänemark entführt? Drama in Familie des Hamburger Steakhauskönigs

Der Hamburger Steakhauskönig Eugen Block (Block House) mit seiner Tochter Christina, deren Kinder am Neujahrstag in Dänemark entführt worden sein sollen.

Am Neujahrstag Block-Enkel entführt? Drama in Familie des Steakhauskönigs

Gråsten/Hamburg. Sind die Enkelkinder des Hamburger Steakhauskönigs Eugen Block (83) Opfer einer Entführung geworden? Die 13 Jahre alte Klara und ihr Bruder Theodor (10) sollen in der Neujahrsnacht in einem Café in der dänischen Gemeinde Gråsten (deutsch Gravenstein) zusammen mit ihrem Vater Stephan Hensel ein Silvesterfeuerwerk angeschaut haben, als die Familie gegen 0.17 Uhr von mehreren Männern angegriffen wurde.

Nach Schilderung der Polizei von Süd- und Ostjütland sei der 49 Jahre alte Vater umgeworfen und geschlagen worden. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Anschließend seien die Täter mit zwei Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung über den Fall.

Eugen Blocks Enkel in Dänemark entführt? Polizei prüft Zusammenhang zu Sorgestreit

Die Polizei habe umgehend eine Fahndung eingeleitet und stehe nun im Dialog mit der deutschen Polizei. Es handele sich um einen „schwerwiegenden Fall“, hieß es weiter. So untersuche die dänische Polizei unter anderem, ob ein „Zusammenhang zwischen den Ereignissen der Nacht und der Frage der elterlichen Sorge“ besteht. Der Fokus der dänischen Polizei liege darauf, die beiden Kinder von Hensel und Blocks Tochter Christina (50) zu finden und für ihre Sicherheit zu sorgen.

Um das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder aus der 2018 im Unfrieden geschiedenen Ehe gibt es seit Langem Streit. 2021 soll Hensel Klara und Theodor nach einem Besuch bei sich in Dänemark behalten haben. Die älteste Tochter Johanna (17) soll sich freiwillig bei ihm aufhalten, die mittlere Greta (15) lebt bei der Mutter in Hamburg.

Enkel von Eugen Block entführt? Polizei sucht Zeugen

Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht. Theodor trug zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Entführung eine hellblaue Jeans, ein blau-weiß gestreiftes Hemd und einen dunklen Pullover. Klara war mit einer hellen Cargohose und einem grünen Pullover mit Teddybär-Motiv bekleidet.

Die beiden Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen, so die Polizei: ein Citroën DS7 Crossback mit dem Kennzeichen „DN AV 9551“ und eine Mercedes A-Klasse mit dem Kennzeichen „WI W 6481E“. Dass auch die Polizei Hamburg an den Ermittlungen beteiligt sei, wie die „Bild“-Zeitung berichtet, konnte der Lagedienst am Montagabend nicht bestätigen.

Für eine Stellungnahme waren zunächst weder Christina Block noch Hensel erreichbar. Christina Block ist inzwischen mit dem TV-Moderator Gerhard Delling zusammen. Hensel lebt seit 2019 mit seiner neuen Partnerin, einer Dänin, in Gråsten nahe der deutschen Grenze.