HVV Weihnachten und Silvester: So fahren Bus und Bahn in Hamburg

Auch auf der U-Bahn-Linie U3 kommt an Weihnachten und Silvester zu ein angepasster Fahrplan zum Einsatz.

An den Feiertagen müssen sich die Fahrgäste auf einen neuen Fahrplan einstellen. Was am Fest der Liebe und zum Jahreswechsel gilt.