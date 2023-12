Prozess in Hamburg Mitglied beim IS? Mutter von drei Kindern vor Gericht

Die Angeklagte (r) und ihr Anwalt Martin Heising stehen zu Prozessbeginn im Gerichtssaal im Strafjustizgebäude. Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft beim Islamischen Staat (IS) und bei einer anderen Terrororganisation in Syrien muss sich die Mutter von drei Kindern vor Gericht verantworten.

In einem Prozess in Hamburg geht es um Mitgliedschaft in der Terrororganisation IS– und Kriegsverbrechen in Syrien.