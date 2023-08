Wetter in Hamburg: Sonne satt – doch bald drohen Gewitter

Hamburg. Blauer Himmel, Sonnenschein, angenehme Temperaturen: Schon am Wochenende konnten die Hamburgerinnen und Hamburger das sommerliche Wetter bei bis zu 30 Grad genießen. An der Nordseeküste freuten sich viele Urlauber über reichlich Sonnenschein bei etwas milderen Temperaturen.

Und es gibt Hoffnung auf weitere warme Tage in Hamburg: „Es geht erst einmal so freundlich weiter“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter-net. Eine Hochdruckzone sorgt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge für sommerlich warmes und ruhiges Wetter über Norddeutschland.

Wetter Hamburg: Bestes Badewetter mit viel Sonne

Noch bis zum Ende der Hamburger Sommerferien ist jede Menge Sonne im Norden angesagt – Grillen im Park, ein Besuch im Freibad, ein Ausflug mit dem Kanu auf die Alster oder einfach nur entspannt am Elbstrand in der Sonne liegen, ist also auch in den kommenden Tagen noch möglich.

Am Montag werden in der Hansestadt 14 Sonnenstunden bei Höchsttemperaturen von 25 Grad erwartet. Am Dienstag geht es weiter mit jeder Menge Sonnenschein, 13 Sonnenstunden bei 25 Grad sind angesagt.

Auch am Mittwoch, dem letzten Tag der Hamburger Sommerferien, werden noch 11 Sonnenstunden bei 24 Grad erreicht. Am Donnerstag wird es Jung zufolge dann sogar noch ein wenig heißer in der Hansestadt: Die Temperaturen steigen auf 27 Grad, dazu scheint 10 Stunden lang die Sonne. Laut DWD zieht von der Nordsee kommend jedoch im Laufe des Donnerstags schauerartiger Regen auf.

Wetter Hamburg: Sonne satt in Hamburg – doch bald drohen Gewitter

In der Nacht zum Freitag sind dann auch Gewitter möglich. Das wirkt sich auch auf die Temperaturen aus: Am Freitag kühlt es sich auf 23 Grad ab, es ziehen Wolkenfelder auf.

Am kommenden Wochenende muss die Sonnenbrille dann wohl wieder gegen den Regenschirm getauscht werden. Die Temperaturen gehen bei Regenschauern deutlich runter auf 19 Grad am Sonnabend und Sonntag, und auch mit der Sonne ist es dann offenbar erstmal vorbei. Für die kommende Woche ist ähnliches angesagt: Auch dann bleibt es Jung zufolge vorerst kühl und wechselhaft.