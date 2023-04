Wetter Hamburg: Endlich Frühling - wann die Hansestadt die 20-Grad-Marke knackt

Hamburg. So richtig große Frühlingsgefühle wollten bei den Hamburgerinnen und Hamburgern in Sachen Wetter in den vergangenen Wochen noch nicht so recht aufkommen. Stattdessen machte der April mit immer neuen Kälteeinbrüchen und Regenschauern seinem Ruf alle Ehre. Und selbst zu Ostern war der Hase eher noch mit Mütze über den Ohren unterwegs. „Für die Jahreszeit ist es im Augenblick eindeutig zu kühl“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Doch nun scheinen sich auch im Norden zumindest vorübergehend endlich wärmere Temperaturen durchzusetzen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte spätestens am Sonnabend die 20-Grad-Marke in Hamburg geknackt werden. Erwartet werden dann viel Sonnenschein, milde Temperaturen und ein sanftes Lüftchen.

Wetter Hamburg: Wann Hamburg die 20-Grad-Marke knackt

Zuvor müssen die Hamburger allerdings noch mit ein paar April-typischen Kapriolen rechnen. Am Mittwoch wird es zwar sonnig und mit bis zu 15 Grad auch schon recht warm, allerdings ist teilweise auch mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag regnet es in einigen Gebieten der Stadt, und die Temperaturen sinken auf drei bis sieben Grad. Am Donnerstag ist es anfangs bewölkt und regnerisch, später ziehen die Wolken dann ab und die Sonne kommt raus. Am Freitag geht es dann schon mit Riesenschritten in Richtung 20 Grad und es wird bereits frühlingshaft mild.

Wetter Hamburg: Der Frühling bleibt nur kurz

„Der Frühling kommt praktisch über Nacht, er bleibt allerdings nicht allzu lange“, so Meteorologe Jung. „Am Sonntag sinken die Temperaturen schon wieder und am Montag erreichen wir vermutlich nur noch etwa acht Grad.“

Schuld an den insgesamt zu niedrigen Temperaturen ist eine sehr stabile kalte Nordströmung, die die Wetterlage in Hamburg quasi zementiert. „Die Wärme ist nicht weg, sie ist nur anderswo“, meint Jung. „In Spanien und Portugal herrschen jetzt schon viel zu heiße 30 bis 34 Grad.“