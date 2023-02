Das Opfer wurde am 23. Juli 2022 auf dem Beatles-Platz lebensgefährlich verletzt. Wer kennt den mutmaßlichen Täter im beigen Kapuzenpulli?

Hamburg. Seit mehr als einem halben Jahr fahndet die Polizei Hamburg nach einem Unbekannten, der im vergangenen Juli einen 16-Jährigen auf St. Pauli niedergestochen hatte, seit Januar auch mit Bildern und einem Video aus der Überwachungskamera des Clubs White Rabbit am Beatles-Platz, vor dem die Attacke passierte.

Unter anderem mit diesem Bild aus einer Überwachungskamera des Clubs White Rabbit sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen, der im Juli 2022 einen 16-Jährigen niedergestochen haben soll.

Foto: Polizei Hamburg/Bearbeitung: HA

Polizei Hamburg: 5000 Euro Belohnung für Hinweise auf Kiez-Messerstecher

Trotzdem fehlt nach wie vor jede Spur vom Täter, der zwischen 17 und 19 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein soll. Laut Polizei habe er eine "nordafrikanische Erscheinung". Zur Tatzeit am 23. Juli 2022 gegen 3 Uhr morgens trug er die dunklen, glatten Haare mittellang und war mit schwarz-weißen Nike-Sneakers, einer blauen Jeans und einem hell-beigen Kapuzenpullover bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Wer die Person auf dem Video erkennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 oder per E-Mail an lkahh412@polizei.hamburg.de mit den Ermittlern der Mordkommission in Verbindung zu setzen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat für Hinweise, die "zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung oder Ergreifung des Täters führen", eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.