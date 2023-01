Polizei Hamburg: 16-Jähriger auf Kiez niedergestochen – Wer kennt den Täter?

Das Opfer wurde am 23. Juli 2022 auf dem Beatles-Platz lebensgefährlich verletzt. Wer kennt den mutmaßlichen Täter im beigen Kapuzenpulli?

Hamburg. Ein halbes Jahr nach einer Messerattacke auf dem Beatles-Platz, bei dem ein 16 Jahre alter Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden war, fahndet die Polizei Hamburg mit Videoaufnahmen und Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Der auf zwischen 17 und 19 Jahre geschätzte Mann soll zu einer Gruppe gehört haben, die in der Nacht zum 23. Juli 2022 – einem Sonnabend – zunächst im Club „White Rabbit“ an der Reeperbahn mit einer weiteren Gruppierung junger Männer in Streit geraten war.

16-Jähriger auf Kiez niedergestochen – Öffentlichkeitsfahndung

Nachdem eine der Gruppen des Lokals verwiesen worden war, trafen die Protagonisten gegen 2.57 Uhr vor dem Eingang erneut aufeinander. In diesem Zuge soll der Gesuchte dem 16-Jährigen ein Messer in den Bauch gestoßen haben.

Das Leben des jungen Opfers musste in einer Not-OP gerettet werden. Ein 22 Jahre alter Zeuge wurde bei dem Versuch, den mutmaßlichen Täter an der Flucht in Richtung U-Bahnhof St. Pauli zu hindern, ebenfalls durch den Angreifer verletzt. Er wurde ambulant behandelt.

Der mutmaßliche Täter trug einen beigefarbenen Kapuzenpullover und mittellanges, dunkles Haar.

Foto: Polizei Hamburg

Messerattacke vor „White Rabbit“: So wird der Täter beschrieben

Da die bisherigen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führten, hat der zuständige Richter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Beschrieben wird der gesuchte mutmaßliche Täter wie folgt:

Männlich

Geschätzt zwischen 17 und 19 Jahren alt

ca. 1,75 Meter groß

"Nordafrikanische" Erscheinung

Er hatte zur Tatzeit schwarze, mittellange Haare (bis etwas über die Ohren)

Er trug zur Tatzeit einen hell-beigefarbenen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe der Firma "Nike" sowie ein schwarzes Cap

Er führte eine dunkle Umhängetasche mit sich

Hinweise zu den Identitäten des Tatverdächtigen und/oder der Zeugen sowie zur Aufklärung der Tat nehmen die Ermittler der Hamburger Polizei unter Telefon 040 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Auch zu den Zeugen des Vorfalls – wie diesem Mann – erhofft sich die Polizei Hamburg Hinweise.

Foto: Polizei Hamburg