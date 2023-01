Polizei Hamburg ermittelt zu rätselhaftem Unfall: Radfahrer stirbt nach Sturz

Polizei Hamburg Was ist passiert? Radfahrer stirbt nach Sturz in Rahlstedt

Hamburg. Passanten haben am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr an der Meiendorfer Straße in Rahlstedt einen Radfahrer gefunden, der offenbar durch einen Unfall gestürzt war. Trotz sofortiger Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr verstarb der 65-Jährige noch am Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Hamburg nach zeugen.

Polizei Hamburg sucht Zeugen, die Unfall beobachtet haben

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der Radfahrer auf der Meiendorfer Straße in Richtung stadtauswärts auf einem von der Straße abgesetzten Radweg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe des Kreisverkehrs am Spitzbergenweg und blieb zwischen Rad- und Fußweg auf dem Boden liegen.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Ost dauern an. Insbesondere wird jetzt untersucht, ob der Unfall durch den Radfahrer selbst oder einen anderen Verkehrsteilnehmer verursacht wurde.In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.