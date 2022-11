Wetter Hamburg: Minus fünf Grad! Jetzt wird es richtig kalt im Norden

Eine Frau geht mit ihrem Hund über den schneebedeckten Boden im Stadtpark (Archivbild). Am Donnerstagabend ist der erste Schneefall in Hamburg möglich.

Hamburg. Es wird zunehmend ungemütlicher, von dem goldenen Herbst ist nicht mehr viel übrig geblieben: Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich in den kommenden Tagen auf stürmisches und vor allem auch deutlich kälteres Wetter einstellen. Am Wochenende könnten die Temperaturen auf minus fünf Grad fallen. Dazu wird es stürmisch.

Für den Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst bereits seit den frühen Morgenstunden eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Diese gilt vorerst bis 17 Uhr und betrifft Hamburg, Schleswig-Holstein und Teile Niedersachsens. Der Wind kommt aus südöstlicher, später aus östlicher Richtung und kann in Böen bis zu 85 Kilometern pro Stunde erreichen, was etwa Windstärke neun beträgt. An der Nordseeküste sind Orkanböen möglich.

Wetter Hamburg: Schnee am Donnerstagabend?

Die Temperaturen liegen tagsüber am Donnerstag bei etwa 4 Grad, dazu kann es immer wieder Regen geben, der zum Abend hin auch in Schnee oder Schneeregen übergehen kann. "In der Nacht zum Freitag wird es mit null bis ein Grad kalt, dann sind in Hamburg durchaus die ersten weißen Flocken möglich", sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Dass der Schnee dann liegenbleibe, sei zwar unwahrscheinlich, aber: "Da wir eine Grenzwetterlage haben, sind Überraschungen möglich. Vielleicht erwartet uns am Morgen die eine oder andere weiße Wiese".

Autofahrer sollten an Winterreifen denken: Für Freitagmorgen warnt Jung angesichts der niedrigen Temperaturen und den möglichen Niederschlägen vor glatten Straßen. Mit maximal drei Grad bleibt es kalt, dazu soll es einen Mix aus Sonne und Wolken geben.

Winterliches Wochenende mit weiterer Aussicht auf Schnee

"Das Wochenende wird unterkühlt und winterlich", kündigt der Wetterexperte an. In der Nacht zum Sonnabend fallen die Temperaturen auf minus fünf Grad, und auch tagsüber erwartet Jung nicht mehr als drei Grad. "Die gefühlte Kälte liegt in den kommenden Tagen jedoch wegen des kalten Windes auch tagsüber bei etwa minus fünf Grad."

Während es am Sonnabend überwiegend trocken bleiben soll, könnte am Sonntag erneut etwas Schnee vom Himmel fallen. Nach einer kalten Nacht mit minus vier Grad erreichen die Temperaturen am Sonntag nicht mehr als ein oder zwei Grad. Kommen dann Niederschläge hinzu, könnten diese als Schnee oder Schneeregen kommen. Wer sich jedoch weißen Winterzauber pünktlich zum Start vieler Weihnachtsmärkte in Hamburg vorstellt, wird enttäuscht sein: "Es bleibt vorerst sehr windig im Norden", so der Meteorologe.

Guten Morgen. Heute lohnt sich ein Blick auf die Warnkarte, denn die ist prall gefüllt mit Wind und Sturm, vereinzelt gibt es auch Nebel. Alle Details: https://t.co/YyavIupCR4

Bleiben Sie Wachsam! /V pic.twitter.com/UvEINyvX1X — DWD (@DWD_presse) November 17, 2022

Wetter Hamburg: Nach der Kälte wird es wieder milder

Das Schneefallgebiet, das noch Anfang der Woche für das Gebiet zwischen Hamburg und Berlin vorhergesagt war, ist indes laut Jung mit jedem Tag weiter in den Südwesten gerutscht: "Es war spannend zu sehen, wie sich die Schneewolken von Prognoselauf zu Prognoselauf immer weiter über Deutschland nach Südwesten geschoben haben."

Der Experte spricht zudem von einer "heftigen Wetterwende": Noch vor knapp zwei Wochen seien in Teilen Deutschlands fast 25 Grad gemessen worden, nun gebe es den ersten Wintereinbruch.

Während viele Menschen um das Heizen nun wahrscheinlich nicht mehr herumkommen, soll es in der kommenden Woche jedoch schon wieder milder werden. Jung geht von einem Temperaturanstieg auf etwa sechs bis acht Grad aus.