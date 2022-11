Robbie Williams: Exklusiv-Konzert in Elbphilharmonie heute live!

Da spiele ich heute Abend: Robbie Williams tritt am Dienstagabend exklusiv in der Hamburger Elbphilharmonie auf.

Exklusiv-Konzert Robbie Williams ist da! Heute live in der Elbphilharmonie

Superstar Robbie Williams spielt exklusiv in der Elbphilharmonie

Ex-Mitglied von Take That arrangiert für Hamburg seine Hits neu

Weltpremiere: „Angels“ mit Künstlicher Intelligenz neu interpretiert

Konzert von Robbie Williams gibt es kostenlos im Livestream

Am heutigen 15. November ist es soweit: Robbie Williams spielt am Dienstag zur Feier seiner 25-jährigen Solo-Karriere ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie.

Nach Angaben des Veranstalters Deutsche Telekom will der inzwischen 48 Jahre alte Popstar, der einst mit der britischen Boyband Take That berühmt wurde, gemeinsam mit dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt und einer künstlichen Intelligenz seine größten Hits aus dem neuen Album „XXV“ präsentieren.

Mehr als 80 Musiker sollen Williams' Songs unter der Leitung des mit einem Grammy Award ausgezeichneten Dirigenten Steve Sidwell begleiten.

Robbie Williams in der Elbphilharmonie: Konzert mit KI

Live-Premiere hat dabei die künstliche Intelligenz (KI) „Beethoven AI“, die eine Neuinterpretation von „Angels“ kreiert hat. Bei dem Intro und Instrumentalpassagen des Welthits von 1997 wurden Kompositionen im Stil von Beethoven ergänzt – unter anderem nach dem Vorbild der „Mondscheinsonate“. Die KI hatte im vergangenen Jahr bereits Beethovens 10. Sinfonie vollendet.

„Ich kann mir keinen besseren Ort als die Elbphilharmonie vorstellen, um Angels in der KI-Version das erste Mal sowie die Songs von meinem neuen Album „XXV“ live zu spielen“, sagte Robbie Williams. „XXV“ schaffte es im September als sein 14. Album auf Platz eins der britischen Charts.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Vorfreude scheint grenzenlos: Robbie Williams hat sich für seinen Hamburg-Gig ganz besondere Arrangements ausgedacht.

Foto: Picture Alliance

Robbie Williams: Elbphilharmonie-Konzert im Livestream

Die etwa 2000 Tickets waren allerdings nicht käuflich erhältlich. Nur eine kleine Gruppe hatte die Chance, Karten zu gewinnen: Telekom-Kunden konnten sich über die MeinMagenta-App einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Verpassen muss das Exklusiv-Konzert dennoch kein Fan von Robbie Williams: Der Gig in der Elbphilharmonie wird ab 20 Uhr über den kostenlosen Livestream auf MagentaMusik.de, den Social Kanälen von MagentaMusik sowie auf MagentaTV übertragen.