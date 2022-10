Sie möchten am 1. November das „Hamburger Abendblatt Lieblingsmenü de luxe“ im Gourmetrestaurant Haerlin im Hotel Vier Jahreszeiten genießen? Sie freuen sich auf fünf exklusive Gänge plus Amuse ­bouche und Pralinen? Eine hochkarätige Weinbegleitung, Wasser und ein Espresso sind im Preis von 350 Euro pro Person (zzgl. Gebühren) inbegriffen. Dann registrieren Sie sich ab Dienstag, 4. Oktober, ab 8 Uhr kostenfrei mit Ihrer E-Mail- Adresse hier bei den Abendblatt-Leserevents. Schnell sein lohnt sich: Denn nur die ersten Bewerber (chronologisch) erhalten dann eine Bestätigung zur Teilnahme sowie einen Link, über den die Karten erworben werden können. Pro Käufer sind maximal zwei Karten reservierbar. Bei Fragen melden Sie sich gern per Mail an leserevents-abendblatt@funkemedien.de