Tag der Arbeit, Pfingsten, Himmelfahrt und Co: Wie Arbeitnehmer mit geschickter Planung ihre Urlaubstage erweitern können.

Der große Überblick über die Schulferien, Brücken- und Feiertage 2024 in Hamburg.

Die Termine liegen 2024 für Arbeitnehmer günstig.

Mit Brückentagen kann der Urlaub noch verlängert werden.

Für viele Eltern von Schulkindern, aber auch für alle Arbeitnehmer ist es wichtig zu wissen, wann die Ferien in Hamburg stattfinden und auf welche Daten Feiertage wie Himmelfahrt und Pfingsten 2024 fallen, um die Urlaubsplanung besonders effizient zu halten.

Das vergangene Jahr war bereits sehr arbeitnehmerfreundlich. Und auch 2024 lassen sich die freien Tage gut miteinander kombinieren. Wer also geschickt und vorausschauend plant, kann 2024 durch Brückentage extra lange freihaben.

Feiertage Hamburg 2024: Den Urlaub mit Brückentagen verlängern

Auf Ostern folgt der Tag der Arbeit am 1. Mai. 2024 fällt der Feiertag zwar auf einen Mittwoch, lässt sich mit zwei Urlaubstagen am Donnerstag und Freitag allerdings auf ein verlängertes Wochenende mit insgesamt fünf freien Tagen ausweiten.

Die Feiertage 2024 in Hamburg:

Neujahr, 1. Januar: Montag

Karfreitag, 29. März: Freitag

Ostermontag, 1. April: Montag

Tag der Arbeit, 1. Mai: Mittwoch

Christi Himmelfahrt, 9. Mai: Donnerstag

Pfingstmontag, 20. Mai: Montag

Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober: Donnerstag

Reformationstag, 31. Oktober: Donnerstag

1. Weihnachtstag, 25. Dezember: Mittwoch

2. Weihnachtstag, 26. Dezember: Donnerstag

Christi Himmelfahrt ist wie immer an einem Donnerstag. Um vier freie Tage zu ergattern, muss also nur der Freitag, der 10. Mai, freigenommen werden. Nur wenige Tage später ist Pfingsten am 19. und 20. Mai. Wer ab dem 21. Mai nur vier Urlaubstage nimmt, kommt insgesamt auf neun freie Tage.

Für Hamburger Schülerinnen und Schüler sind dann auch schon die Sommerferien in Reichweite. Zeugnisvergabe ist am 17. Juli, ab dann heißt es erstmal schulfrei bis zum 28. August.

Ferien Hamburg 2024: Termine für Sommer-, Herbst und Weihnachtsferien

Osterferien 2024: 18. März bis 28. März

Pfingstferien 2024: 21. Mai bis 24. Mai

Sommerferien 2024: 18. Juli bis 28. August

Herbstferien 2024: 21. Oktober bis 1. November

Weihnachtsferien 2024/25: 20. Dezember bis 3. Januar

Auch in der zweiten Jahreshälfte von 2024 stehen noch einige Feiertage in Hamburg an. Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) fällt auf einen Donnerstag. Mit nur vier Urlaubstagen am 30. September und am 1. und 2. Oktober können sich Arbeitnehmer über insgesamt neun freie Tage freuen.

Ende des Monats, am 31. Oktober, wiederholt sich das Ganze zum Reformationstag. Auch dieser Feiertag fällt 2024 auf einen Donnerstag und lässt sich mit nur einem Urlaubstag, am 1. November, auf ein verlängertes Wochenende ausweiten. Oder: Mit vier Urlaubstagen, zusätzlich vom 28. bis 30. Oktober, auf insgesamt neun freie Tage strecken.

Weihnachten 2024: Mit richtiger Planung 16 Tage frei

Zum Jahreswechsel kann der Weihnachtsurlaub durch den Einsatz von sieben Urlaubstage dann nochmal auf insgesamt 16 freie Tage verlängert werden. Dafür sollten Arbeitnehmer vom 23. bis 24., am 27. sowie vom 30. bis 31. Dezember und 2. bis 3. Januar Urlaub einreichen.

maj/coe/sj