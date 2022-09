Wetter Hamburg: Der Herbst ist da! Regen und Temperatursturz im Norden

Hamburg. Während in den vergangenen Tagen die Sonne in Hamburg noch ab und zu zum Vorschein gekommen ist und zu Herbstspaziergängen eingeladen hat, wird das Wetter nun deutlich ungemütlich im Norden – ohne Regenjacke oder Regenschirm sollten die Hamburgerinnen und Hamburger in nächster Zeit besser nicht mehr aus dem Haus gehen. Denn Tief "Stephanie" sorgt am Wochenende für leicht unbeständiges, aber noch relativ mildes Wetter.

Bereits am Freitag war es pünktlich zum Herbstanfang vorbei mit Sonnenschein und blauem Himmel, stattdessen legte sich eine dichte Wolkendecke über die Hansestadt und den Norden. Blieb es tagsüber noch trocken, begann es dann in der Nacht zum Sonnabend beständig zu nieseln.

Wetter Hamburg: Der Herbst startet mit Regen

Am Vormittag und im weiteren Verlauf des Sonnabends bleibt es in Hamburg und in Schleswig-Holstein durchwachsen und stark bewölkt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es hier und da auch etwas Regen. Vor allem an der Nordsee kann es auch zu leichteren Schauern kommen sowie vereinzelt zu Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 15 bis 17 Grad.

In der Nacht zum Sonntag werden erneut Schauer erwartet, von Dänemark her ist zwar auch mit Auflockerungen zu rechnen, jedoch werden sich wohl auch Nebelfelder bilden, die sich im Laufe des Sonntags auflösen werden. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 10 Grad.

Wetter Hamburg: Temperatursturz in der kommenden Woche

Auch am Sonntag geht es herbstlich weiter, bei ähnlich milden Temperaturen wie am Sonnabend. Örtlich werden Schauer erwartet, es weht ein schwacher bis mäßiger nordwestlicher Wind. In der Nacht zum Montag klingen die Schauer ab, die Temperaturen sinken auf etwa 7 Grad, auf den Inseln auf 12 Grad.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der kommenden Woche gehen die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein zudem laut DWD auch tagsüber noch einmal ein ganzes Stück nach unten. Schon am Montag wird es deutlich kälter, bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad. Und es wird windig, besonders an der Nordsee werden auch stürmische Böen erwartet.

Wetter Hamburg: Wo bleibt der Altweibersommer?

Am Dienstag bleibt es überwiegend bedeckt, mit teils schauerartigem Regen. Die Höchstwerte liegen bei um die 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch werden gebietsweise Regenschauer erwartet, es kühlt sich auf 6 bis 10 Grad ab.

Von Altweibersommer also bisher keine Spur – doch das kann sich laut Klima- und Wetterexperte Frank Böttcher durchaus noch ändern. "In den nächsten zwei Wochen ist es auf jeden Fall möglich, dass wir noch mal 23 bis 24 Grad und eine Menge Sonnenschein bekommen. Noch ist alles drin", so Böttcher. Es besteht also noch Hoffnung auf ein paar letzte sommerliche Tage im Norden.