Wetter Hamburg: Herbstanfang! So stehen die Chancen auf Sonne im Norden

Hamburg. Während am Donnerstag über Hamburg und dem Norden noch die Sonne freundlich strahlt, wird das Wetter zum Wochenende hin bereits ungemütlicher: So langsam kündigt sich der Herbst an – die kurzen Klamotten wandern langsam in die hintere Ecke, die dicken Jacken können ausgepackt werden.

Donnerstag können Hamburgerinnen und Hamburger ihren Vitamin-D3-Speicher in der Sonne nochmal ordentlich aufladen – bei Temperaturen bis zu 18 Grad ziehen nur ein paar harmlose Quellwolken vorüber, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetter Hamburg: Am Freitag ist kalendarischer Herbstanfang

Frühaufsteher hatten am Donnerstagmorgen eventuell noch mit Nebel zu kämpfen, dieser verabschiedete sich jedoch im Verlauf des Tages. Rund um Ostholstein wird es tagsüber immer wolkiger, in der Nacht zum Freitag kühlt es dann bis auf 5 Grad herunter. An den Küsten weht ein schwacher Südwind.

Der Blick in den Kalender am Freitag macht es offiziell: Der Herbst beginnt. Der Tag startet an der Ostsee klar und freundlich, doch über das Hamburger Stadtgebiet legt sich im Laufe des Tages eine dichte Wolkendecke bei Temperaturen bis maximal 18 Grad. Tagsüber soll es meist trocken bleiben, erst in der Nacht kann es nieseln. Auf Helgoland bewegt sich die Temperatur auch nachts um die 14 Grad, teilte der DWD mit.

Wetter Hamburg: Dichte Wolken am Wochenende

Am Sonnabend zeigt sich der Himmel im Norden von seiner grauen Seite: Es bleibt tagsüber dicht bewölkt, gebietsweise ist etwas Regen möglich. Die Sonne geht in Hamburg am Sonnabend erst um 6.57 Uhr auf und bereits um 19.14 Uhr wieder unter – die Tage werden kürzer. Die Temperaturen bleiben stabil bei 15 bis 18 Grad, laut DWD weht ein schwacher Wind.

Der letzte Tag der Woche kann ohne schlechtes Gewissen gemütlich im Bett oder auf der Couch verbracht werden: Wolken und Schauer wechseln sich im Hamburg und im Norden ab. Zwischendurch kann auch mal die Sonne rausgucken – ein kurzer Sonntagsspaziergang ist also auch möglich. In der Nacht zum Montag lockert es bei bis zu 10 Grad auf, nur an der Nordsee kommt es noch zu Schauern.