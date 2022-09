Wetter Hamburg: Tschüs, Sommer! "Das ist ein Absturz in den Voll-Herbst"

Hamburg. Was sonnige Stunden, lauschige Temperaturen und Sommertage wie aus dem Bilderbuch betrifft, können sich die Menschen in Hamburg und dem Norden nicht beklagen: Die letzten Monate waren geprägt von hochsommerlichem Wetter und scheinbar endlosen Sonnenperioden. Sogar ein Hitzerekord wurde in der Hansestadt gemessen. Was meist fehlte, war Regen – doch der kommt dafür jetzt im September umso ausgiebiger.

Der Dienstag startet grau und trüb in Hamburg, vereinzelt kann es immer wieder Regenschauer geben. Die Temperaturen sind jedoch noch relativ mild und bewegen sich um etwa 21 Grad. Dazu weht mäßiger bis frischer, an der Küste teils starker und böiger, von Südwest auf West bis Nordwest drehender Wind, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit.

Wetter Hamburg: Nachts deutlich kühlere Temperaturen

Dann wird es zunehmend ungemütlicher. "Zum Abend und in der Nacht bildet sich eine markante Luftmassengrenze mitten über Deutschland aus, und die hat es in sich", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Auch wenn vor allem Mitteldeutschland von Regenmassen betroffen sein wird, wird auch der Norden Niederschläge abbekommen. Am Mittwoch soll es zunächst wechselnd bis stark bewölkt werden, mit einzelnen Schauern und Temperaturen um knapp unter 20 Grad. Nachts kühlt es dann auf etwa elf Grad herunter.

Wetter Hamburg: "Absturz in den Voll-Herbst"

In den folgenden Tagen wird es dann sukzessive kühler und verregneter. Donnerstag sind abends laut DWD an der Küste auch Gewitter möglich. In der Nacht zu Freitag werden in Hamburg keine zehn Grad mehr erreicht, an der Nordsee kann es wieder kräftige Schauer und Gewitter geben. Freitag sieht es ähnlich aus: Immer wieder kann es zu Regenfällen und Gewitter, örtlich sogar mit Graupel verbunden, kommen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viel #Regen in Sicht: Viele Regionen in einem Streifen von NRW bis Sachsen werden im Zuge einer markanten Luftmassengrenze in den nächsten Tagen ordentlich gewässert. Damit verbunden auch teils kräftige #Gewitter! Mehr dazu im Thema des Tages. /V

➡️ https://t.co/ElM4Lr4dGs pic.twitter.com/7kqElsHE4D — DWD (@DWD_presse) September 12, 2022

Am nächsten Wochenende sind selbst am Tag in Hamburg kaum mehr als 15 Grad zu erwarten, nachts sinken die Werte sogar auf etwa sieben Grad. "Das ist ein Absturz in den Voll-Herbst", sagt Jung und prognostiziert, dass das kälteste Wochenende seit Monaten bevorstehe.