Hitzewelle Hamburg: Rekord? Prognosen noch mal nach oben korrigiert

Hamburg. Viel Wasser trinken, die pralle Sonne meiden und viele Pausen im Alltag einlegen – so lautet die Devise für die kommenden Hitzetage im Norden. Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein könnte viele Menschen an ihre körperliche Belastungsgrenze bringen, denn es werden Temperaturen erwartet, die sogar die Allzeitrekorde übertreffen könnten. Am Dienstag wurden die Prognosen noch einmal nach oben korrigiert: Statt 35 bis 37 Grad im Schatten sind in der Hansestadt jetzt sogar bis zu 39 Grad möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Nicht nur Mediziner warnen vor den Folgen der Hitzewelle, auch der Hamburger Senat sowie die Feuerwehr raten den Menschen, sich vor den hohen Temperaturen zu schützen und ein achtsames Auge vor allem auf Säuglinge, Kinder und ältere Personen zu haben. Alle Infos in unserem Hitzeblog.

Alle News zur Hitzewelle in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in unserem Wetterblog vom 19. Juli 2022:

Abkühlung und Ruhe: Sechs Naturstrände für die heißen Tage

Bei der angekündigten Hitze hilft vor allem eines: Abkühlung, und zwar am liebsten mit einem Sprung in einen der vielen Badeseen in der Umgebung von Hamburg. Funkelndes Wasser lockt zum schwimmen, Sandstrände unter Schatten spendenden Bäumen laden zum Verweilen ein. Diese sechs Badeorte sind noch echte Geheimtipps.

Wolken über Hamburgs tiefstem See, dem Hohendeicher See.

Foto: Hamburger Abendblatt / Andreas Laible

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Brennender Traktor führt zu Flächenbrand in der Region Hannover

Ein brennenden Traktor mit Presse hat in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover einen Flächenbrand ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr mitteilte, waren am Montagnachmittag und -abend rund 100 Kräfte verschiedener Ortsfeuerwehren sowie der Bundeswehr-Feuerwehr vom Fliegerhorst Wunstorf im Einsatz, um die mehr als fünf Hektar große Fläche zu löschen. Auch Rettungsdienste und die Polizei waren vor Ort. Demnach griff das Feuer des Fahrzeuges schnell auf einen abgeernteten Getreideacker über, auch umliegende Waldstücke waren betroffen.

Tanklöschfahrzeuge waren im Einsatz, zudem brachten Landwirte wassergefüllte Güllefässer. Starke Unterstützung habe zudem ein Löschfahrzeug der Bundeswehr-Feuerwehr mit 6000 Liter Löschwasser an Bord gebracht, hieß es. Bei der Einschätzung des Brandes halfen demnach auch ein Flugzeug und eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Temperaturen bis 39 Grad: Hitzewelle erreicht im Norden

Sonne satt und Hitze pur – in Hamburg und Schleswig-Holstein werden am Dienstag im Schnitt Temperaturen von etwa 30 Grad erwartet. Im Landesinneren ist mit bis zu 36 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der Wind soll nur schwach wehen, der Himmel blau bleiben. An den Küsten werde es mit etwas Seewind und 27 Grad auf Fehmarn bis 29 Grad auf Sylt teilweise etwas kühler.

Zwei junge Frauen suchen bei heißem Wetter Abkühlung im Wasser: Auch Hamburg wird von der Hitzewelle erfasst (Archivbild).

Foto: imago/Strussfoto

Grund für die Hitze ist demnach ein Hochdruckgebiet über Ostmitteleuropa, das heiße und trockene Luftmassen in den Norden lenkt. Für Mittwoch rechnen die Meteorologen deshalb mit noch höheren Temperaturen. Insbesondere in Hamburg und Holstein kann das Thermometer laut Vorhersage auf 38 Grad, eventuell sogar 39 Grad klettern. Erst in der Nacht zum Donnerstag kann es kräftige Schauer geben.

Hitze, Trockenheit und Waldbrandgefahr in Niedersachsen

Auch Niedersachsen wird von der Hitzewelle voll getroffen. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad soll es am Dienstag an vielen Orten sehr heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst hat für das gesamte Land eine Hitzewarnung ausgesprochen. Die überdurchschnittlich hohe Wärmebelastung kann nicht nur für den Menschen gefährlich werden, sie schadet auch Tieren und Natur.

Vor allem für alte Menschen sind die hohen Temperaturen ein großes gesundheitliches Risiko. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat daher für Altenheime den Leitfaden „Hilfe bei Hitze in Heimen“ mit Tipps für Pflegende und Angehörige entwickelt. Demnach muss besonders darauf geachtet werden, dass Pflegebedürftige täglich mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit trinken. Außerdem ist eine gute Belüftung wichtig, weil Menschen mit Demenz oft kein Hitzeempfinden haben.

In Teilen Südeuropas hat die anhaltende Dürre verheerende Waldbrände verursacht. Auch in Niedersachsen besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Um das Risiko zu verringern, haben mehrere Landkreise entsprechende Verordnungen erlassen. „Durch die trockenen Jahre und den Borkenkäferbefall ist in den Nadelwäldern viel trockenes Totholz vorhanden. Aber auch viele Birken und Buchen sind vertrocknet, so dass auch dort eine hohe Waldbrandgefahr besteht“, sagte Paul Uphaus, Leiter der Unteren Naturschutz- und Waldbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim.

Die Verordnung verbietet ab sofort, befahrbare Wege sowie markierte Wander- und Reitwege zu verlassen. Außerdem ist es in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder auch in der Nähe verboten, zu rauchen oder ein Feuer anzuzünden. Eine weitere Gefahrenquelle ist nach Angaben des Landkreises Nienburg Glasabfälle, die bei Sonnenschein als Brennglas wirken könnten.

Meteorologe: Hitzewelle ist Folge der Klimaerwärmung

Hitzewellen, wie sie in dieser Woche in Deutschland erwartet werden, sind nach Einschätzung des Meteorologen Andreas Friedrich eine Folge der Klimaerwärmung. „Seit dem berühmten 'Jahrhundertsommer' 2003 erleben wir die 40 Grad zwar nicht jedes Jahr, aber immer öfter“, sagte der Tornadobeauftragte beim Deutschen Wetterdienst (DWD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Aufgrund der schon eingetretenen Klimaerwärmung seien solche Hitzewellen mit Temperaturen über 30 Grad intensiver und häufiger geworden.„ Diesen eindeutigen Zusammenhang kann man aus den Daten herauslesen“, sagte Friedrich.

Der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle werde für Dienstag erwarte, erklärte Friedrich. Der „Hotspot“ der Hitzewelle werde im Westen und Südwesten Deutschlands liegen, sagte der Meteorologe weiter. Vom Rheinland über das Rhein-Main-Gebiet bis in den Freiburger Raum könnte es den Modellen zufolge 39 Grad werden. Ob es 38 oder 40 Grad werden, sei dabei unerheblich: „Es wird eine Hitzewelle geben, das kann man mit Sicherheit sagen.“ Nordrhein-Westfalen habe am 25. Juli 2019 mit 41,2 Grad den aktuellen deutschen Rekord gehabt.