Wetter Hamburg: Sommer voller Rekorde im Norden – ist die heiße Zeit vorbei?

Passanten sitzen bei Temperaturen um die 30 Grad auf Bänken an der Außenalster in der Altstadt Hamburg (Symbolbild).

Hamburg. Rekordhitze, historische Trockenheit, Waldbrände und Blaualgenplagen: Die Bilanz des Sommers 2022 in Deutschland vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sieht klimatisch gesehen düster aus. Auch in Hamburg erreichten die Temperaturen einen neuen Allzeitrekord. Am Mittwoch stellte der DWD seine Ergebnisse vor.

Wetter in Deutschland: Sonnigster Sommer seit 1881

"Der Sommer 2022 war in Deutschland der sonnigste, sechsttrockenste und gehört zu den vier wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn 1881. Wir dürften damit in Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben“, erklärt Uwe Kirsch, Sprecher des DWD. Die Auswertungen stammen aus ersten Ergebnissen von rund 2000 Messstationen des DWD in ganz Deutschland.

Mit insgesamt 820 Sonnenscheinstunden in Deutschland erreichte der Sommer 2022 einen neuen Rekord: Das ist ein Ansteig von knapp 34 Prozent im Vergleich zur Referenzperiode von 1961 bis 1990. Zudem schreibt der DWD von einem durchschnittlichen Temperaturplus von 2,9 Grad, im Vergleich zum selben Zeitraum – und auch viel weniger Regen ist gefallen: Mit rund 145 pro Quadratmeter gab es knapp 40 Prozent weniger Niederschlag.

Sommer in Hamburg: Rekordhitze

Auch der sonst eher kühle Norden hat den außergewöhnlichen Sommer in diesem Jahr zu spüren bekommen: Der neue Temperaturrekord von 40,1 Grad wurde in Hamburg-Neuwiedenthal am 20. Juli gemessen, so der DWD. Die mittlere Temperatur hat sich um zwei Grad erhöht, von 16,5 Grad in der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 auf 18,5 Grad in diesem Sommer.

"Zu warm, zu sonnig, zu trocken", so fällt das Urteil des Meteorologen Dominik Jung über den Hamburger Sommer aus. Zudem sei mit 108 Liter pro Quadratmeter nicht mal die Hälfte des Regens gefallen, wie es sonst im Hamburger Sommer üblich sei, so Jung.

Ob sich Hamburgerinnen und Hamburger in Zukunft auf solche Sommer einstellen müssen? "Ja", so Jung, durch die Klimaveränderung würden Sommer wie diese normal. "Da lässt sich nichts mehr beschönigen", erklärt der Wetterexperte.

Wetter Hamburg und Schleswig-Holstein: Die Aussichten

Pünktlich zum meteorologischen Sommerende am 1. September flachen die Temperaturen in Hamburg und im Norden wieder ab – doch es kann auch noch mal richtig heiß werden.

Das Wetter in den nächsten Tagen bleibe jedoch zunächst freundlich, bei gemäßigten Temperaturen: Am Mittwoch und Donnerstag wird es laut Jung bis zu 22 Grad warm in Hamburg, bei bis zu zehn Sonnenstunden. An den Küsten im Norden weht ein schwacher Wind, so der DWD.

Das Wochenende wird ebenfalls angenehm warm bei bis zu 24 Grad am Sonnabend und Sonntag – bis zu 12 Sonnenstunden sind möglich, so Jung. Zudem bleibe es die ganzen nächsten Tage trocken, auch an der See. Nur in der Nacht schleiche sich der bereits der Frühherbst ein: Zu später (oder sehr früher) Stunde könne es auf bis zu neun Grad herunterkühlen, so Jung.

Meteorologe: Sommer in Hamburg ist noch nicht vorbei

Der Meteorologe geht dennoch davon aus, dass es in Hamburg und im Norden noch mal richtig warm werden könne: "Es ist nicht auszuschließen, dass wir im September – und sogar im Oktober – noch ein paar richtig sonnige und trockene Sommertage erleben werden."