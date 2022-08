"Living Bridge" in Hamburg? Berühmter Architekt hofft auf neue Chance

ACHTUNG COPYRIGHT LIEGT BEI: Gärtner und Christ für BRT Architekten NICHT DPA Die Computersimulation zeigt die "Living Bridge" in Hamburg bei Nacht, die westlich der neuen Elbbrücken über die Elbe führen und somit eine wichtige Verbindung der Hafen City werden so. Die Brücke aus Glas, Stahl und Beton soll Wohnen, Büro und Gewerbe vereinen. Foto: Gärtner und Christ für BRT Architekten PROJEKT BEHÖRDE PRÜFT ZURZEIT TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN ZUM BAU DER "LIVING BRIDGE" Die Living Bridge' verbindet das Hafengebiet (l.) nahe der Veddel mit der HafenCity (r.). Ganz rechts wird sie von zwei neuen Bürogebäuden überspannt.SIMULATION: BÜRO BRT ACHTUNG COPYRIGHT LIEGT BEI: Gärtner und Christ für BRT Architekten NICHT DPA Die Computersimulation zeigt die "Living Bridge" in Hamburg bei Nacht, die westlich der neuen Elbbrücken über die Elbe führen und somit eine wichtige Verbindung der Hafen City werden so. Die Brücke aus Glas, Stahl und Beton soll Wohnen, Büro und Gewerbe vereinen. Foto: Gärtner und Christ für BRT Architekten PROJEKT BEHÖRDE PRÜFT ZURZEIT TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN ZUM BAU DER "LIVING BRIDGE" Die Living Bridge' verbindet das Hafengebiet (l.) nahe der Veddel mit der HafenCity (r.). Ganz rechts wird sie von zwei neuen Bürogebäuden überspannt.SIMULATION: BÜRO BRT