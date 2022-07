Wetter Hamburg: Hitze und kräftige Gewitter – Montag könnte spannend werden

Das Wetter in Hamburg und im Norden zeigt sich schwankend und unbeständig. Die Hitze kommt in Intervallen – und mit ihr Gewitter.

Hamburg. Die kühle Verschnaufpause nach dem Temperaturrekord am Mittwoch wird offenbar nur von kurzer Dauer sein, denn schon in wenigen Tagen soll es wieder heiß werden im Norden. Das Wetter in Hamburg mutet den Menschen derzeit einiges an Schwankungen zu. Das Motto für die kommenden Tage lautet: Nach der Hitze ist vor der Hitze, denn nach einem Temperaturgefälle von 16 Grad innerhalb von 24 Stunden sind für Montag schon wieder 30 Grad angekündigt.

Während die Menschen in Hamburg am Mittwoch noch bei 40,1 im Schatten gemessenen Grad schwitzten, gab es am Donnerstag den großen Temperaturabfall, die Luft kühlte auf etwa 24 Grad herunter. Am Freitag und Sonnabend werden sogar nur etwa 21 Grad erreicht, in Nordfriesland wird es nicht wärmer als 18 Grad, dazu gibt es immer wieder kurze Regenschauer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann es an den Küsten frischen und böigen Wind aus nordwestlicher bis westlicher Richtung geben.

Wetter Hamburg: Der nächste Hitzetag steht schon bevor

Doch es scheint, als wolle der Sommer nur kurz Luft holen, um Anlauf zu nehmen, denn schon am Sonntag wird es mit 28 Grad wieder richtig warm in Hamburg. Dazu soll es viel Sonne und nur wenig Wolken geben. An den Küsten klettert das Thermometer auf angenehme 22 Grad.

Für Montag steht dann der nächste Hitzetag an: "In Hamburg wird aller Voraussicht nach erneut die 30-Grad-Marke geknackt", sagte ein Sprecher des DWD am Freitag. Doch bei eitel Sonnenschein bleibt es nicht: "Am Vormittag scheint zwar die Sonne, ab Mittags ziehen dann allerdings zunehmend Wolken auf. Am Nachmittag kann es dann zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen." Diese können sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein nahezu überall auftreten und lokal sogar Unwetterpotential durch heftigen Starkregen erreichen.

Auf Hitze folgen Gewitter und Kälte: Extreme Sprünge in Hamburg

Grund dafür sei laut dem Sprecher eine Kaltfront, die sich von Westen/Nordwesten nähere und die warme Luft wieder verdränge. Daher werden für Dienstag auch nur noch Temperaturen um 20, maximal 22 Grad erwartet – erneut eine ziemliche Schwankung innerhalb kurzer Zeit. Und der Trend setzt sich fort, heißt: Hitze und Abkühlung werden sich auch zukünftig immer wieder in schnellen Intervallen abwechseln.

Dunkle Wolken ziehen am Horizont auf: Am Montag kann es in Hamburg kräftige Gewitter geben.

Foto: Maren Jannen/HA

"Die Hitze ist nicht so richtig weit weg, sie hält sich im Mittelmeer- und Alpenraum auf. Kommt der Wind aus südlicher Richtung, können immer wieder Hitzewellen auch den Norden erreichen", erklärte der DWD-Sprecher. Das halte jedoch aktuell immer nur zwei bis drei Tage an. "Da der Wind dann schnell wieder auf West oder Nordwest dreht, wird die heiße Luft wieder in den Süden verdrängt."

Wetter Hamburg: Temperaturschwankungen setzen sich fort

Das gleiche Spiel zeichne sich bereits jetzt für die kommende Woche ab. Dienstag bis Freitag soll es bei einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen Temperaturen um 20 bis 22 Grad geben. Doch schon zum nächsten Wochenende hin könnte es wieder deutlich wärmer werden.

"Eine Hitzespitze folgt der nächsten“, bestätigte auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Derart extreme Temperatursprünge wird es in Zukunft wohl öfter geben: "Das ist echtes Extremwetter, und das wiederum könnte ein unverkennbares Zeichen für den Klimawandel sein", so der Wetterexperte.