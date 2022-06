Wetter Hamburg: Hoch „Hartmut“ beschert dem Norden sonnige Zeiten

Hamburg. Auf Sonne folgt Regen folgt Sonne: Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage setzt sich auch in dieser Woche zunächst weiter fort. Noch am Sonnabend und Sonntag brachten die schwülen Temperaturen die Menschen in Hamburg ordentlich zum Schwitzen und weckten die Sehnsucht nach Eis oder einer Abkühlung im Meer.

Ganz anders am Montag: Eine kühle Brise, gelegentliche Regenschauer und deutlich frischere Temperaturen bildeten ein Kontrastprogramm zum Wochenende. Doch während es die Woche über nun ähnlich unbeständig weitergehen soll, könnte schon bald der Ableger eines Azorenhoch für stabiles Sommerwetter in Hamburg sorgen.

Blick von der Plaza der Elbphilharmonie auf Hamburgs Stadtkulisse bei Sonnenuntergang.

Foto: Marcelo Hernandez

Am Dienstag gibt es freundliches Wetter im Norden, bei Temperaturen um 24 Grad und viel Sonnenschein. „Am Mittwoch sieht es zunächst ähnlich aus“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Doch schon am Nachmittag ziehen von Süden her Wolkenfelder auf, die stellenweise auch Regen bringen – das sind Überreste des Tiefs ‚Scarlett‘.“

Wetter Hamburg: Sommerliches Wochenende dank Hoch „Hartmut“

Am Donnerstag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken und sommerlichen 26 Grad in Hamburg weiter. Am Freitag wechselt das Wetter seinen Kurs jedoch schon wieder: Dann wird es kühler, windig und regnerisch. Nachts kühlt es auf etwa elf Grad herunter. Die gute Nachricht: Ganz im Zeichen dieser unbeständigen, wechselhaften Woche hält auch die kleine Regenphase nicht lange an.

„Das Wochenende wird sehr freundlich im Norden“, prognostiziert Jung. Hoch „Hartmut“, Ableger eines Azorenhochs, soll Hamburg viel Sonnenschein bescheren und die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad ansteigen lassen. „Wenn das Hoch stabil bleibt, können auch die Tage Montag bis Mittwoch in der kommenden Woche schön und trocken ausfallen“, so der Experte.

Nachteil des sonnigen Wetters: Viele Pollen in der Luft

So warm wie am Wochenende werde es jedoch voraussichtlich nicht werden: „Am Sonnabend und Sonntag kommen die Luftmassen aus Süden, danach jedoch aus Nordwesten. Daher erreichen die Temperaturen nur etwa 20 bis 22 Grad“, erklärt Jung.

Für Allergiker hat das schöne Wetter jedoch auch eine Schattenseite: Aktuell sind wieder viele Pollen in der Luft unterwegs. Laut Meteorologe Jung sei die Belastung derzeit vor allem bei Gräserpollen, Ampfer und Wegerich hoch.