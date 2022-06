HafenCity Run in Hamburg: Der Firmenlauf ist zurück – mit neuer Strecke

Rund 8800 angemeldete Läufer werden am Sonnabend für den guten Zweck an den Start gehen. Alle Infos rund um den Charity-Lauf.

Der HafenCity Run in Hamburg ist ein toller Spaß für Jung und Alt. Am 18. Juni werden beim Firmen- und Spendenlauf wieder die Laufschuhe geschnürt (Archivbild).

Hamburg. Endlich werden die Laufschuhe in Hamburg wieder für den guten Zweck geschnürt. Der HafenCity Run (ehemals HSH Nordbank Run und Hamburg Commercial Bank Run) feiert an diesem Sonnabend sein 20-jähriges Jubiläum – und das bei viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 26 Grad. Die mehr als 8800 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Firmenlaufs, die in 330 Teams starten, dürfen sich dabei auf ganz neue Perspektiven freuen.

Denn auch in diesem Jahr führt der etwa vier Kilometer lange Kurs des HafenCity Run wieder durch neues Terrain. Im Fokus steht der östliche Bereich der HafenCity: Vom Baakenhöft geht es über die Freihafenelbbrücke zum Grasbrook, wo Hamburgs jüngster Stadtteil entsteht. Das Ziel ist am Amerigo-Vespucci-Platz, in dessen Nähe die Arbeiten für den Elbtower bereits begonnen haben.

HafenCity Run am 18. Juni in Hamburg mit vielen Premieren

Dank der voranschreitenden Entwicklung der neuen Quartiere am Wasser – der erste Spatenstich für die HafenCity erfolgte 2001 – wird es auf dem Firmen- und Spendenlauf wieder etliche Premieren geben: Das fängt bei der Startfläche an, die erstmalig vor dem Cruise Terminal auf dem Baakenhöft liegt (weil auf dem Gelände, auf dem der Lauf in den vorigen Jahre begann, jetzt das Überseequartier entsteht).

Die zweite (Strecken-)Premiere ist die Überquerung der Freihafenelbbrücke. Außerdem ist es das erste Mal, dass der Lauf den titelgebenden Stadtteil verlässt und auf den Grasbrook führt. Am südlichen Elbufer entsteht in den kommenden Jahren ein neues Stück Stadt in zentraler Lage – vis-à-vis der HafenCity. Umgeben von Baustellen und Sandbergen werden sich langjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher an die Anfangsjahre der Veranstaltung erinnert fühlen, als noch nicht ein Gebäude der heutigen HafenCity fertiggestellt war.

HafenCity Run: Fotogalerien der Läuferteams auf abendblatt.de

Ebenfalls neu ist der Zieleinlauf auf dem erst 2021 eröffneten Amerigo-Vespucci-Platz. In unmittelbarer Umgebung der Elbbrücken können sich die „Finisher“ nach Erreichen des Ziels auf erfrischen und stärken, während sie bei einer herrlichen Sicht auf den Baakenhafen den Lauftag entspannt ausklingen lassen. Ab 16.30 Uhr gibt es auf abendblatt.de kostenlos Fotogalerien der Läuferteams.

„Der Lauf hatte schon immer das Ziel, Sport im Team mit dem guten Zweck und dem Entdeckerdrang zu verbinden. Wir freuen uns, dass uns dies auch im Jubiläumsjahr wieder geglückt ist“, sagt Emanuel von Böselager vom Veranstalter BMS – Die Laufgesellschaft. Wer nicht die Chance hat, vor Ort dabei zu sein, müsse nicht „in die Röhre schauen“: Der Regionalsender Hamburg 1 überträgt zwischen 8.45 und 13.45 Uhr live vom Geschehen von Ort. Dann wird auch die endgültige Teilnehmerzahl und die damit verbundene Spendensumme feststehen, welche wieder dem Verein Hamburger Abendblatt hilft und dessen zahlreichen Projekten zugutekommt.