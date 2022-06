Polizei Hamburg: Zwei Radfahrer sterben nach Kollision mit Fußgängern

Hamburg. Drei Fahrradfahrer starben im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen. Jetzt sind es gleich zwei Radfahrer, die innerhalb weniger Tage in der Hansestadt bei Verkehrsunfällen auf St. Pauli und in Rahlstedt ums Leben kamen. Die 64 und 67 Jahre alten Männer waren gestürzt, nachdem sie mit Fußgängern kollidiert waren. In beiden Fällen liefen die beteiligten Fußgänger weg. In einem Fall meldete sich später ein 19-Jähriger bei der Polizei.

Bereits am Wochenende passierte der Unfall auf dem Kiez. Der Radfahrer war am frühen Sonntagmorgen die Reeperbahn entlanggefahren, als plötzlich ein junger Mann über eines der Absperrgitter sprang, die eigentlich verhindern sollen, dass dort zu Fuß die Fahrbahn überquert wird.

Er touchierte den Radfahrer, der ins Straucheln kam, gegen ein Taxi prallte, das in derselben Fahrtrichtung auf der Reeperbahn unterwegs war, und stürzte. Dabei erlitt der Radfahrer schwerste Kopfverletzungen. Der Fußgänger lief einfach weiter. Trotz intensivmedizinischer Behandlung ist der 64-Jährige inzwischen im Krankenhaus verstorben.

Radfahrer kollidiert in Hamburg-Rahlstedt mit Fußgänger und stirbt

Am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr stürzte ein 67 Jahre alter Radfahrer auf einem kombinierten Fuß- und Radweg an der Meiendorfer Straße schwer. Auch er war zuvor mit einem Fußgänger kollidiert. Auch er erlitt schwerste Kopfverletzungen. Auch in dem Fall lief der Fußgänger, der bei dem Zusammenstoß ebenfalls gestürzt war, anschließend weg.

In beiden Fällen kamen die verletzten Radfahrer unter Notarztbegleitung ins Krankenhäuser. Passanten hatten noch Erste Hilfe geleistet, bis Rettungskräfte eintrafen. Beide Radfahrer erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Beide hatten nach Erkenntnissen der Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen.

Im Fall Reeperbahn meldete sich später ein 19-Jähriger telefonisch bei der Polizei und gab zu, der Mann gewesen zu sein, mit dem der Radfahrer kollidiert war. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Später wurde der 19-Jährige wieder entlassen.

Im Fall Rahlstedt versucht die Polizei den Fußgänger zu ermitteln, der mit dem Radfahrer kollidierte. Sie beschreibt ihn wie folgt:

männlich

etwa 40 Jahre alt

etwa 1,75 m groß

dunkle kurze Haare

trug ein weißes Oberteil mit schwarzen Streifen und eine helle Hose

war vermutlich am Arm verletzt

Der Unfalldienst der Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Tötung. Im Fall Rahlstedt haben die Beamte gute Chancen, den flüchtigen Fußgänger zu ermitteln. Sein Begleiter war vor Ort geblieben und hatte den verletzten Radfahrer mit versorgt. Eine Vernehmung war allerdings zunächst nicht möglich, weil der Mann nur Georgisch spricht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040 4286-56789 oder in einer Dienststelle bei der Polizei zu melden.

Immer mehr Fahrradunfälle ohne Fremdbeteiligung

In Hamburg stagniert die Zahl der Fahrradunfälle. Vergangenes Jahr wurde 3703 Verkehrsunfälle gezählt, bei denen Radfahrer beteiligt waren. Das ist ein leichter Anstieg um 0,9 Prozent im Vergleich zu 2021.

Allerdings steigt die Zahl der Unfälle mit Radfahrern drastisch, bei denen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt ist. Mittlerweile gilt das für etwa ein Viertel aller Unfälle mit Radfahrern. Zudem gelten etwa zwei Drittel aller an Unfällen beteiligten Radfahrer auch zumindest als Mitverursacher. Experten gehen davon aus, dass es ein großes Dunkelfeld von Unfällen gibt, von denen die Polizei nie Kenntnis bekommt.