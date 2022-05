Wetter Hamburg: 29 Grad! Aber nach der Hitze drohen Gewitter

Hamburg kommt ins Schwitzen – möglichweise gibt es im Norden sogar die ersten Hitzetage. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Hamburg. Der erste Freibad-Besuch des Jahres, Eis schlecken, die Grillsaison eröffnen: Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich hochsommerlich und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Am Mittwoch klettert das Thermometer nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 29 Grad – ebenso wie am Donnerstag. Doch die Hitze lässt auch das Gewitterrisiko steigen.

In Hamburg kann es möglicherweise sogar den ersten Hitzetag 2022 geben, wenn es noch ein klein bisschen wärmer wird als vorausgesagt. Als Hitzetag gelten offiziell Tage, an denen das Thermometer auf 30 Grad oder mehr steigt. "Ein Hoch über der Ostsee wandert über Polen nach Süden", teilte der DWD am Mittwoch mit. Mit der südlichen Strömung werde feuchtwarme Luft nach Schleswig-Holstein und Hamburg geführt.

Wetter Hamburg: Es wird heiß – 29 Grad, dann Gewitter

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es in Hamburg mit 16 Grad äußerst mild. Der Donnerstag startet ebenfalls freundlich und sonnig – und hochsommerlich heiß. Laut DWD betragen die Tageshöchstwerte in Hamburg und Holstein 29 Grad. In Nordfriesland wird es mit 23 Grad etwas kühler.

Doch im Tagesverlauf kommt es aller Voraussicht nach zu einem Wetterumschwung. Denn von der Nordsee her wird es wolkiger. Nachmittags und abends kann es zu Schauern und Gewittern kommen, so der DWD. Am Freitag bleibt es laut der Wetterexperten zunächst trocken. Erst gegen Abend sei "gewittriger Regen" möglich. In Hamburg klettert das Thermometer auf 23 Grad, in Flensburg auf 20 und in Lauenburg auf 24 Grad. Helgoland kann mit einer Tageshöchsttemperatur von 16 Grad rechnen. In der Nacht zum Sonnabend ziehen ebenfalls Gewitter über Norddeutschland hinweg. Tiefstwerte: 10 bis 12 Grad.

Heute erwartet uns einer der sonnigsten und wärmsten Tage der Woche. Dabei steigt das Thermometer in der Westhälfte verbreitet auf Werte um 30 Grad, im Osten auf 25-28 Grad. Tagsüber bleibt es trocken, am Abend sind vereinzelte Schauer und Gewitter im Norden möglich. (1/3) /V https://t.co/Mlz6bQoCVR — DWD (@DWD_presse) May 18, 2022

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch am Sonnabend bleibt es bei bewölktem Himmel regnerisch – es kann immer wieder Schauer geben. An den Küsten hingegen werden längere freundliche Abschnitte erwartet.